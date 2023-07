Philippe Lambillon, c'est sept années de Sentiers du monde et 37 ans de Carnets du bourlingueur en prime time sur la RTBF. Soit 503 carnets proposant chacun de 15 à 25 conseils de survie. Tous vrais, évidemment.

Après avoir roulé sa bosse auprès du service public, il débarque cet été sur LN24 avec un long format à découvrir chaque samedi à 20 heures : Le bourlingueur au pays de…. "Ce ne sont pas des nouveaux Carnets du bourlingueur, c'est différent. On est plus dans la fiction et sur un format de 26 minutes, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis beaucoup plus tributaire qu'avant de ce que font les autochtones. Dans les Carnets du bourlingueur, j'utilisais les gens pour raconter mes histoires. Ici, ils jouent leur propre rôle. J'ai pu scénariser beaucoup plus la chose. Est-ce un reportage ? Non, c'est une fiction. J'imagine le personnage que je joue dans des situations souvent scabreuses et sur place, quand j'ai des éléphants, des mygales ou des singes, je tourne un 26 minutes qui est une fiction. Il y a un début et une fin. Je demande beaucoup plus d'efforts et de concentration aux gens que j'utilise et qui jouent avec moi."

"Je goûte tout !"

La diffusion de ces fictions sera suivie chaque samedi de l'été d'un entretien inédit d'une demi-heure, L'aventure en prime, lors duquel Philippe Lambillon racontera, avec la verve et l'humour qu'on lui connaît, de savoureuses anecdotes concernant le tournage et tout ce qui lui est arrivé. Et des anecdotes, il en a des centaines, si pas plus, à divulguer. Parce que les chutes, les situations impossibles dans lesquelles il s'est trouvé et ce qu'il a mangé (mygales, rats, serpents, etc.), tout est vrai. "Malheureusement", ajoute-t-il avec le sourire. "Je goûte tout. Le médecin à Anvers qui me suit depuis presque 40 ans espère pouvoir récupérer mon corps avec mon chapeau pour me mettre dans un bocal à l'entrée du Centre de médecine tropicale. (rire) J'ai eu tellement de maladies… Même des trucs dont j'ignorais l'existence quand je les ai attrapés. Le fait de tout manger, ça a conforté mon image du gars un peu fou. Si les autochtones le font, je teste. Ce qui a été le plus difficile, ce sont les méduses. À cause du côté gélatineux. Il faut un peu les assaisonner !" (rire)

En près de 40 années de "bourlingage", Philippe Lambillon a tissé avec les téléspectateurs un lien que peu sont parvenus à établir. En témoignent les audiences de ses Carnets. "Jamais en dessous de 20 % de parts de marché. Après 30 ans, la dernière saison des Carnets a fait 27 % de parts de marché. 450 000 téléspectateurs, ça ne se fait plus ! Tout ça sans promo et avec les mêmes moyens qu'il y a 10 ou 15 ans. Parce que je n'en ai pas", insiste-t-il. Sans oublier la déclinaison en bande dessinée.

Bon enfant et humour typiquement belge

Cette aura qui dépasse largement le public du petit écran, comme il le raconte si bien. Parce qu'en autant d'années, il n'a jamais été agressé malgré les sujets traités, qu'il s'agisse de la drague dans le monde ou de la corruption. Il a toujours été bien perçu et accueilli dans les ambassades ici à Bruxelles. "Ce doit être en raison du côté bon enfant du bourlingueur et cet humour typiquement belge, explique-t-il. Pourtant, qu'est-ce que j'ai osé dire et faire ! J'ai fait des Carnets sur la drague, les douanes, les frontières ou sur la corruption en Afrique. Malgré ça, je suis citoyen d'honneur de plusieurs ambassades à Bruxelles. Je tourne toujours avec de vrais douaniers ou d'authentiques policiers. Un jour, en Afrique, je faisais une séquence sur la corruption. On avait installé une table et acheté des tampons. Dans le fond, on voyait le poste de douane. On avait un sous-fifre pour jouer le douanier lorsqu'un "vrai" douanier s'est présenté : 'Il paraît que vous cherchez un douanier corrompu ? Tu l'as trouvé, mon ami.' On a filmé la séquence avec lui. Cinq ans plus tard, je repassais la même frontière dans l'autre sens. Je ne pensais pas le revoir jusqu'à ce que j'entende 'Tu me reconnais ?'. Je pensais qu'il avait vu l'émission sur TV5 qu'il allait m'envoyer en taule. Mais non ! Il m'a dit : 'Depuis, je suis devenu une vedette. J'ai déjà tourné dans trois fictions.' Il avait même joué dans une pièce de théâtre. La boucle était bouclée. C'était énorme."

Le bourlingueur peut vous parler des heures durant de ses péripéties en Amérique du Sud, de ce rhinocéros qui s'est invité dans son dos en faisant des pas de ballerine, de comment il a été kidnappé comme "mâle reproducteur" par des femmes Himbas (dites les femmes de l'ocre) en Namibie ou comment il a dragué les femmes girafes (celles au cou allongé par des anneaux de cuivre) avec du Sidol, un produit pour faire briller les cuivres. On ne s'en lasse pas. C'est toujours étonnant, drôle et plein de bienveillance. C'est l'esprit de L'aventure en prime sur LN24.