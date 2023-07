La vie tourmentée du Beach Boys Brian Wilson sous la loupe

Il est à l’origine de tubes gorgés de soleil californien. Des chansons telles que "I Get Around", "Surfin’USA" ou "Good Vibrations", encore fredonnées dans le monde entier et empreintes pour certains d’une douce nostalgie. Dès lors, le contraste a de quoi saisir pour qui ne s’est jamais vraiment intéressé à l’artiste : malgré des premiers titres à la bonne humeur contagieuse, Brian Wilson, l’un des fondateurs des Beach Boys, a rapidement dévoilé une face bien plus sombre. Au moment de la formation de son groupe, au début des années 1960 à Hawthorne, dans le comté de Los Angeles, rien ne laissait présager cette descente aux enfers qu’il a graduellement connue. Le succès rencontré par le leader et ses quatre autres acolytes (ses frères Dennis et Carl, son cousin Mike Love et leur ami Al Jardine) était, en effet, fulgurant. Ensemble, et chapeautés par le père tyrannique des Wilson, les garçons enchaînent les hits, malgré la concurrence bienveillante de quatre Anglais dans le vent, les Beatles. Pourtant, en octobre 1964, Brian prend le large pour se concentrer sur ses compositions.