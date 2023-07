Taylor Swift, la reine de la pop

Taylor Swift, elle, ne cesse de battre des records. À peine commercialisé le 7 juillet, la nouvelle version de son album Speak Now a à nouveau explosé les compteurs sur Spotify ?. Ce disque datant de 2010, réenregistré pour couper l'herbe sous le pied de ceux qui ont acheté son catalogue contre sa volonté, est devenu en 24 heures l'album le plus streamé en 2023 sur Spotify. Il s'est aussi imposé comme le disque de country le plus écouté en ligne en une journée de l'histoire de la plateforme suédoise.

En juin, la chanteuse a aussi pulvérisé un autre record inscrit au Guinness Book. Elle est devenue la seule artiste vivante à avoir dix albums classés simultanément dans le Billboard 200, le classement de référence aux États-Unis, soit le plus grand marché de la musique au monde !

Ses concerts aussi la propulsent dans une autre galaxie. Non seulement The Eras, sa tournée mondiale actuelle, propose un spectacle à nul autre pareil, mais elle fait tellement envie que les serveurs de la billetterie Ticketmaster sont incapables de suivre. Ils avaient planté aux États-Unis, ils ont replanté en France et au Royaume-Uni cette semaine lors de la mise en vente des tickets…

La pop a sa nouvelle reine et vu sa façon de manœuvrer, elle est là pour durer.