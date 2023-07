Qu’il s’agisse d’étrangers en Belgique ou de Belges à l’étranger: l’Europe veut mettre fin à l’impunité des chauffards

Des courriers qui ne laissent jamais rien inaugurer de bon : ils sont généralement synonymes de sanctions financières consécutives à une ou plusieurs infractions commises à l’étranger.

Depuis 2015, une directive sur l’échange transfrontalier d’informations impose aux États membres de l’Union européenne de s’échanger les données privées des automobilistes, afin d’identifier les propriétaires des véhicules qui commettent des infractions. L’automobiliste reçoit alors une lettre de notification rédigée dans sa propre langue. Avec une invitation à payer l’amende.

Mais, de l’aveu même de la Commission européenne, la coopération entre États membres est relativement compliquée. D’une part en raison de procédures “trop coûteuses, lourdes et chronophages” pour les différents pays. Résultat, si le contrevenant ne paie pas ou refuse d’indiquer qui était derrière le volant au moment de la commission de l’infraction, la procédure s’arrête souvent là.

Les automobilistes qui commettent une infraction sans être interpellés bénéficient d'une certaine impunité : s'ils ne paient pas l'amende de manière proactive, l'action s'éteint là ! ©REUTERS

D’autre part par le fait que certains pays ne coopèrent tout simplement pas. Notamment les pays de l’Est comme la Pologne, cette dernière étant tristement mise en exergue par l’affaire Nahel, qui avait sous-loué une voiture surpuissante à l’immatriculation polonaise, en France. “Ce sentiment d’impunité explique sans doute pourquoi les automobilistes immatriculés à l’étranger sont si nombreux à commettre des infractions sur nos routes”, commente Bruno Gysels, avocat spécialisé en matière de circulation routière.

En octobre 2021, le Parlement européen avait invité la Commission à réviser la directive étant donné que le cadre existant “ne permet pas d’enquêter de manière appropriée sur l’application des sanctions.”

Pourtant, davantage sanctionner les automobilistes étrangers aurait du sens au niveau de la sécurité routière : aujourd’hui, près de la moitié des infractions commises par des non-résidents ne font pas l’objet de sanctions financières. “La quasi-totalité des infractions pour lesquelles les contrevenants ont refusé d’acquitter les sanctions pécuniaires sont restées sans suite, les sanctions réellement exécutées le sont essentiellement sur la base de paiements volontaires”, indique la Commission européenne.

En 2022, pas moins d’1,14 million d’infractions (cf infographie) ont été commises en Belgique par des conducteurs immatriculés à l’étranger, selon les chiffres de la police fédérale. Soit 14,9 % des infractions commises par l’ensemble des conducteurs en Belgique. Et une amende sur deux n’a pas été acquittée.

Infractions routières de conducteurs immatriculés à l'étrangers ©IPM Graphics

Des défauts de paiement qui pourraient bientôt être réduits à néant. La Commission européenne a en effet suivi l’avis du Parlement et travaille actuellement sur un projet de modification de la directive sur l’échange transfrontalier d’informations. Aujourd’hui, les données relatives à l’immatriculation des véhicules doivent être échangées au moyen du système d’information européen Eucaris, “afin d’assurer l’échange rapide, sécurisé, fiable et sans coûts excessifs de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules entre États membres.”

Mais le “manque d’assistance mutuelle et de coopération entre les États membres dans le cadre des enquêtes relatives aux infractions routières après l’échange de données” empêche de sanctionner l’automobiliste qui ne paie pas son amende.

La nouvelle directive mettrait en place des procédures plus efficaces d’enquête transfrontalières de suivi. “Les États seront tenus de se porter assistance si, sur la base des résultats de la recherche automatisée effectuée, l’État membre dans lequel l’infraction a été commise ne peut identifier correctement la personne responsable d’une infraction en matière de sécurité routière.”

Au final, estime la Commission, “cela pourrait considérablement faciliter les procédures d’enquête transfrontières et, par conséquent, l’exécution des sanctions pécuniaires.”

Selon la Commission, la fin de l’impunité pour les automobilistes non-résidents permettrait non seulement des rentrées d’importantes sommes dans les caisses des différents états (jusqu’à 3,8 milliards € à l’échelle de l’UE pour un investissement de 150 millions €) mais aussi d’améliorer la sécurité routière. On estime que 384 décès et 21.700 blessés pourraient être évités chaque année. “L’exécution transfrontière des sanctions pour les infractions en matière de sécurité routière est l’un des principaux piliers de ce système, car elle permet de réduire l’impunité des conducteurs étrangers. Et par là même les risques d’accidents.”

Actuellement, seules les infractions qui ont donné lieu à une interpellation du véhicule – et donc à un paiement immédiat de l’amende – sont sanctionnées à 100 %. “Toute mesure qui permet de sanctionner les actes dangereux commis sur la route, par des automobilistes étrangers ou non, est bonne à prendre, commente Stef Willems, porte-parole de Vias, qui applaudit l’initiative de la Commission. Aujourd’hui, trop d’infractions sont commises par des automobilistes en raison de ce sentiment d’impunité. Ils savent qu’ils ne risquent rien.”

Dans les faits, l’Institut Vias appelle surtout à une homogénéisation sur l’ensemble du territoire européen. “Trop de pays ne jouent pas le jeu. C’est pour cela que beaucoup d’automobilistes vont s’y immatriculer. Dans le futur, il faudrait que tout automobiliste qui commet une infraction dans un pays européen soit effectivement sanctionné. Sans quoi il continuera à commettre des infractions qui pourront mettre en danger l’intégrité des autres automobilistes.”

Sept infractions de plus seront concernées

Un conducteur étranger n'a que peu de chances d'être sanctionné s'il n'est pas intercepté. S'il ne paie pas l'amende qui arrive chez lui, l'action s'éteindra là. ©© Bernard Demoulin

L’Union européenne veut porter à quinze la liste d’infractions routières concernées par l’échange interfrontalier d’informations.

À l’heure actuelle, seules huit infractions routières sont concernées par l’échange d’informations entre états-membres. Si un véhicule a été surpris en infraction, l’état hôte peut donc avoir accès aux données d’immatriculation (via la DIV, chez nous), et donc aux données de domicile, du propriétaire pour lui envoyer la facture.

Sont concernés : les excès de vitesse ; le franchissement d’un feu rouge ; la conduite sous l’influence de l’alcool ; la conduite sous l’influence de produits stupéfiants ; le non-pot de la ceinture de sécurité ou d’un siège enfant ; le non-port du casque en moto ; le GSM au volant ; et enfin la circulation illicite sur une voie restreinte (bande d’arrêt d’urgence, bande bus,…).

Dans le futur, sept autres infractions devraient venir s’y ajouter, selon la volonté de la Commission européenne. Toutes en lien direct avec la sécurité routière : le non-respect des distances de sécurité ; le dépassement dangereux ; le stationnement dangereux ; le franchissement de ligne blanche ; la circulation en sens interdit ; le non-respect du couloir de secours ; et enfin l’utilisation d’un véhicule en surcharge.

Dans les faits, la Belgique collabore déjà étroitement avec deux pays : la France et les Pays-Bas. “Comme la directive de Cross Border Enforcement existe déjà pour sanctionner les huit infractions mentionnées, ces accords vont plus loin, confirme le SPF Mobilité. Ils sont particulièrement importants pour toutes les autres infractions au code de la route, telles que les infractions de stationnement, la conduite sans permis ou sans immatriculation ou le non-respect du code de la route. Ces accords bilatéraux contribuent à une circulation plus sûre sur nos routes et à un paiement plus efficace des amendes.”

L’extension à ces infractions n’est pour l’instant pas encore valable dans les autres pays de l’Union comme le Luxembourg, l’Allemagne ou l’Italie !