Le feuilleton Mbappé est un cas d’école à tous les niveaux

Rocambolesque, le feuilleton Mbappé mériterait une série sur Netflix. Voilà désormais l'attaquant des Bleus écarté comme un malpropre par les dirigeants du PSG, furieux et vexés que leur pépite ne veuille pas renouveler son contrat qui se termine en 2024. C'est assez surréaliste : en pleine forme et désireux d'être de tous les voyages, le meilleur joueur du monde a été privé de la tournée de son club au Japon. Même le syndicat des joueurs professionnels français s'offusque de la situation. "Exercer des pressions sur un salarié pour le forcer à partir ou à accepter ce que veut l'employeur constitue du harcèlement moral", a-t-il rappelé. Bon, à ce stade, on ne va pas pleurer sur l'infortune du bon Kylian qui devrait terminer le mois sans problème. Mais la situation est symptomatique d'un problème systémique dans le foot moderne. Avec des contrats mirobolants à durée déterminée pour les joueurs, les clubs se retrouvent pris à leur propre piège. Si Mbappé reste au PSG jusqu'en juin 2024, il pourra partir libre et négocier personnellement un chèque de bienvenue record avec le club acheteur. En revanche, s'il est vendu lors de ce mercato estival, c'est le club parisien qui touchera le pactole. Et, dans un cas comme dans l'autre, on parle au minimum de 200 millions d'euros. Bref, ce divorce entre le club et le joueur est d'abord une affaire de gros sous. Reste à savoir s'il y aura, demain, pour clarifier le flou actuel, un arrêt Mbappé comme il y eut un arrêt Bosman…