"Barrez-vous, 1er avertissement" : des tags haineux et racistes sur une habitation

D'après Rayhan, les tags auraient été faits ce lundi dans l'après-midi : "A 10h, le voisin est passé devant la maison et n'a pas vu de tags. À 14h, il nous informait en envoyant les photos".

"Aucun problème avec nos voisins"

La maman de Rayhan a été dans un premier temps déboussolée de cette nouvelle, mais elle est rapidement rassurée par son fils, qui ne s'en inquiète pas trop. Mais une interrogation subsiste tout de même : "Pourquoi ?" "Cela fait 5 ans que nous habitons là ? Nous n'avons aucun problème avec nos voisins et ils sont solidaires".

Il ajoute : "On ne s'est jamais senti à part à Rixensart".

Rayhan est d’origine marocaine. Il est né en Belgique et a passé une grande partie de sa vie en Flandre. Aujourd’hui, cela fait cinq ans qu’il vit à Rixensart tout en étudiant le droit à l’ULB.

Pour l’instant, Rayhan ne connaît pas les auteurs ni les circonstances de ces graffitis xénophobes, et il préfère laisser l’instruction suivre son cours. Contactées à ce sujet, la police de la Mazerine et la bourgmestre de Rixensart ne souhaitent pas non plus s’exprimer sur le sujet et disent laisser la justice remplir son office. Sur ce point, Rayhan remercie la disponibilité et l’écoute des forces de l’ordre.

Jolan D’Hooghe