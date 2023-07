Le Grand Prix de Belgique 2023 a en effet cédé à la mode du week-end “sprint”.

Cela signifie que les choses sérieuses débuteront dès ce vendredi.

Après les essais libres 1 (EL1) de 13h30 à 14h30, les qualifications définissant la grille du Grand Prix auront lieu l’après-midi à 17h00 !

Cela signifie que la journée du samedi est articulée autour du sprint avec à midi pile un “shootout”, sorte de mini qualifs, établissant la grille de la course sprint prévue à 16h30. Le Top 8 marquera des points.

Enfin, le Grand Prix en tant que tel débutera dimanche à 15h00.

On retrouvera également en piste la F2 (avec Amaury Cordeel), la F3 et la Porsche Supercup (avec Paque et Ghislain Cordeel).