Championnats du monde 2023 - La dream team pour nous faire rêver

On peut également vous l’annoncer : votre cœur de patriote va trembler. Les émotions sont garanties par trois phénomènes belges. Le champion du monde sortant, le meilleur sprinteur du monde et le coureur le plus complet de la planète. Remco Evenepoel, Jasper Philipsen et Wout van Aert.

Oui, il fera bon être Belge ce dimanche. Car notre pays s’avancera sur la ligne de départ avec une véritable dream team. Une armada que le monde entier nous envie, renforcée par un neuvième coureur, qui est le privilège du tenant du titre, alors que les autres grandes nations seront composées de huit éléments. Un avantage par rapport à des coureurs comme van der Poel (Pays-Bas), Pedersen (Danemark) ou Pogacar (Slovénie), les autres grands favoris de ce Mondial passionnant.

Il ne faudrait évidemment pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué et crier victoire trop vite mais il est important de savourer l’instant. Notre pays vit l’une des plus belles périodes cyclistes de son histoire et quoi qu’il se passe sur la route de Glasgow, on s’en souviendra. Parce que dans tous les cas, le noir, le jaune et le rouge font partie des couleurs de l’arc-en-ciel. Bonne chance les gars.