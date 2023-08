Après les festivals usés par la pluie et le vent, une bonne nouvelle est à venir

Malgré les conditions météo très compliquées, le Ronquières Festival a tenu mais a dû décaler l’heure d’ouverture de sa dernière journée de plusieurs heures et fermer une scène. En Flandre, le groupe Skate a dû renoncer à monter sur la scène du Lokerse Feesten. Tandis que le tournoi organisé par le tennis club du Roseau, à Uccle, a dû être annulé, là encore à cause de la météo. Sans oublier les nombreuses brocantes locales, elles aussi annulées. Un peu partout en Belgique, les pompiers sont par ailleurs intervenus un peu partout en Belgique suite aux bourrasques qui ont secoué le pays et aux grosses averses qui l’ont traversée. Rien de dramatique mais tout de même. Ainsi, à Bruxelles, les hommes du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) sont sortis à onze reprises, ce dimanche, pour des branches et des arbres sur la voie publique et à six reprises pour déboucher des avaloirs afin de libérer des chaussées inondées.