Deux enfants tués dans un accident de quad : près de 400 Belges ont été tués à l'étranger l'an dernier

L’accident s’est produit dans le village de Yenikapi, à moins de 200 kilomètres au sud-ouest d’Ankara. Les deux enfants, âgées de 3 et 13 ans, étaient en vacances sur place avec leur famille, selon la Gazet van Antwerpen. Profitant d’un moment d’inattention, la jeune fille âgée de 13 ans est partie faire un tour en quad, emmenant son frère de trois ans.

La Gazet van Antwerpen, citant une source anonyme, précise que la jeune fille avait déjà conduit un quad lors de ses voyages. Elle a toutefois quitté les routes qu’elle connaissait et s’est retrouvée dans une rue en forte pente où elle a perdu le contrôle du véhicule. Le quad aurait heurté un mur à pleine vitesse. Les deux victimes ont été conduites à l’hôpital et y sont décédées, selon le journal. Elles ont été enterrées en Turquie samedi après-midi.

Les Affaires étrangères ont confirmé la mort des deux enfants. Les autorités locales ont informé l’ambassade de Belgique à Ankara de l’accident ce samedi, a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères Nicolas Fierens Gevaert.

400 Belges tués à l’étranger l’année passée

L’année passée, près de 400 Belges sont décédés durant leurs vacances à l’étranger, selon la société De la, une entreprise funéraire néerlandaise active en Belgique. En cause, notamment, le nombre deux fois plus élevé d’accidents mortel à vélo et un taux important d’arrêts cardiaques.