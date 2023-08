BLV Lake met le feu au lac de Genval

BLV Lake, le nom s’est facilement imposé (un belvédère est voisin et la marque de vodka Belvédère est partenaire de l’endroit), est parvenu en moins d’un an à se muer en une nouvelle “place to be”. Avec un concept hybride à la mode : marier les plaisirs de la cuisine et ceux de la fête. Aux manettes : un trio qui en connaît un bout sur le monde de la nuit et ses attractions, Dylan Grenier, MK Silva et Alessandro Michieletto. En cet été (encore heureux que l’espace extérieur ait pu profiter d’une bâche…), on peut clairement parler de deux salles, deux ambiances.

En intérieur, une atmosphère feutrée, des tables ovales, des banquettes en velours. Idéal pour un dîner entre amis ou amoureux même si, en fin de repas, on pousse les tables pour un dancefloor. La météo (si, si…) nous a heureusement permis de nous installer sur la spacieuse terrasse qui peut accueillir une centaine de convives avec un bar en bois au milieu. Et vue sur un autre (mini) lac où les canards viennent vous saluer pendant que vous sirotez votre apéro. La carte se veut volontairement traditionnelle avec des plats de chez nous reconnaissables. Une des spécialités de l’endroit : des fingers food et assiettes à partager (dispo à toute heure). Nous avons opté pour les crevettes nobashi croustillantes et les scampis BLV Lake. En entrées, la burrata des Pouilles fait toujours son effet (autres options : carpaccio de bœuf Holstein strataciella et pistache).

Des plats belges comme on les aime

En plat, hésitation entre des pâtes à la truffe, des gambas rôties (finalement choisies par ma compagne de table), les linguine au homard pour finalement trancher sur des blancs de volaille moelleux et goûteux à la sauce champignon. En dessert, une dame blanche à l’ancienne (avec son chocolat coulant…). Les prix ? Dans la gamme de ce qui se fait dans le BW. Le (beau) chickenburger fumé et servi sous cloche (21 euros), le Tomahawk costaud pour deux personnes (80 euros), par exemple. Une carte des vins serrée mais qui fait le bonheur de tous les amateurs. Pour notre part, un Rully rouge de chez Drouhin a parfaitement accompagné ce repas avec vue comme on dit. Nous aurions aimé encore profiter d’un dernier verre dans la chaleur d’une soirée d’été mais le temps nous était compté. Nous reviendrons pour profiter de l’ambiance festive et dancefloor du BLV Lake.

Attention, le BLV Lake n’est ouvert que les jeudis, vendredis et samedis soirs de 18 h 30 à 23 h ainsi que le samedi et le dimanche non-stop de 12 à 23 h (tea-room et petite restauration entre 15 et 18 h). Bientôt le mercredi soir pour les afterwork avec DJ.

Le fameux Tomahawk ! ©DR

BLV Lake – Meerlaan, 227

3090 Overijse

0493/18.58.91

www.blvlake.be