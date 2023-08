Mentissa aux Solidarités ce vendredi soir : "Dans les festivals, l’ambiance est plus fun"

"J'appréhendais ces premières dates dans les festivals, l'ambiance y est plus fun qu'un concert et, moi, j'ai un répertoire assez calme. Avec les musiciens, on a beaucoup bossé pour apporter un maximum d'énergie sur scène. Mais même dans les passages les plus apaisés, je constate que les gens sont à l'écoute. Certains y trouvent du plaisir, d'autres veulent capter les messages. J'étais aussi persuadée que je devais être parfaite sur un plan technique car, depuis mon passage à The Voice, on me range malgré moi dans la catégorie chanteuse à grande voix. Mais, en fait, je peux me montrer naturelle sans rien forcer. Quand je sens qu'il y a une vraie connexion avec l'assistance, je n'hésite pas à improviser."

Coach à The Voice pour la première fois

Choisie pour devenir à la rentrée coach dans The Voice Belgique auprès de BJ Scott, Christophe Willem et Hatik, elle se retrouvera pour la première fois de l'autre côté du plateau. "Pour moi, The Voice, c'était hier. D'anciens candidats m'envoient encore des messages en me disant que ce que je suis en train de vivre les motive à participer à l'émission et que je suis un exemple. Ça me touche beaucoup."