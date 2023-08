Nouveau site et nouvel esprit pour les Solidarités

Diversité, durabilité, mobilité

Zazie (vendredi 25/8), Bigflo&Oli (samedi 26) et donc Louise Attaque (en clôture le 27) sont les trois têtes d'affiche principales de l'édition 2023 du festival qui accueille une quarantaine d'artistes sur le nouveau site, dans le parc d'activités Ecolys (soit un zoning industriel pas loin du réseau autoroutier), toujours à Namur. Ce changement de lieu, dû aux travaux de rénovation de la Citadelle de Namur, s'accompagne aussi d'une remise à plat du festival. "Le pitch initial des Solidarités reste le même, rassure toutefois Denis Gerardy. Il s'agit d'un festival ouvert à tous les genres et à tous les gens. L'idée est d'accueillir des familles qui peuvent arriver sur place à 13 h et repartir à minuit avec, pour chaque tranche horaire, des concerts et des animations susceptibles de plaire aux adultes et/ou aux enfants. Le cadre bucolique de la Citadelle de Namur était un décor naturel à lui seul. À Ecolys, il a fallu réfléchir à une manière d'embellir le lieu existant pour en faire un site unique et convivial."

Après huit éditions, Les Solidarités dépoussièrent aussi l'Agora, lieu où se déroulaient les nombreux débats dans un cadre et une ambiance austères plus proches du plateau de L'Écran témoin des années 70 que de la fête familiale. Exit donc l'Agora et bonjour la Casa, chapiteau "organique" et nouveau lieu d'expression, de réflexion et de partage autour des thématiques de la santé et autres mots du moment se terminant par "té" : parité, diversité, durabilité, mobilité… "Nous avons également décidé de ne plus faire du Village Urbain un ghetto. Toutes les activités propres à la culture urbaine comme le graffiti, la danse, la battle hip-hop ou le DJ set seront disséminées sur tout le site. Enfin, l'autre avantage du parc Ecolys est qu'il offre de nombreuses solutions pour la mobilité", se réjouit encore Denis Gerardy.

Davantage d’audace

Dans la programmation musicale, la présence de Tamino (voir par ailleurs) montre aussi une évolution. "Nous avons envie de faire preuve de davantage d'audace. Pour l'édition 2024, on va essayer d'accueillir des artistes d'expression anglo-saxonne en phase avec notre ligne éditoriale. La venue de Tamino cette année montre la voie à suivre et tient aussi du coup de cœur. Il est Belge, brille à l'international mais n'est pas encore assez connu du public wallon."

L'autre défi, de taille, est de proposer une affiche qui évite les redondances. "Nous avons pourtant réussi à attirer une dizaine d'exclusivités (voir notre sélection) ou des gros noms qui tiennent absolument à jouer chez nous. Ça fait plaisir. Mais il est vrai que nous arrivons tard dans le calendrier des festivals. Les artistes qui ont une actualité discographique jouent dans au moins deux événements en été en Fédération. On ne peut l'éviter mais nous sommes aussi le seul festival généraliste dans la province de Namur."

On retrouvera ainsi aux Solidarités Suzanne, Bigflo&Oli et RORI qui étaient aux Francofolies de Spa. Quant à Zazie, elle a également chanté aux Gens d'Ere. " On a une histoire particulière avec Bigflo&Oli. Ils étaient venus présenter leur premier album aux Solidarités. C'est le groupe idéal pour notre public cible. Ils promettent des surprises pour leur concert du samedi 26 (quasi complet) qui sera le dernier de leur tournée d'été. Quant à RORI, c'est une autre évidence. Nous avons toujours cru en elle. Nous l'avions accueillie sur la seconde scène en 2022 sur foi d'un seul single à son actif. Elle revient aujourd'hui sur la grande scène. Pour moi, c'est la révélation féminine belge de l'année."

Du 25 au 27 août. Parc d'activités Ecolys, Namur. www.lessolidarites.be