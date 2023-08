Les leçons de #Metoo sont loin d’être acquises…

En témoigne encore le geste incompréhensible du président de la fédération espagnole de football qui, à l’issue de la victoire de l’Espagne lors de la Coupe du Monde de Football, s’est permis d’embrasser goulûment une joueuse de l’équipe championne ! Ou encore de ce nouveau scandale entourant les Miss Belgique, dont le photographe officiel est accusé d’avoir tenté de réaliser des clichés dénudés des prétendantes en échange d’une séance photo gratuite. Et, avec insistance, allant jusqu’à relancer six fois certaines candidates.

Incompréhensible et inacceptable, tout comme la réaction de la direction du concours de Miss, se contentant de rappeler l’indélicat à l’ordre en lui faisant signer un document interdisant cette pratique dont la présidente reconnaît elle-même être au courant depuis… un an et demi !