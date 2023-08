"Je suis si fière de l'équipe, dit l'unique buteuse de la demi-finale, Emily White. Et Emma Puvrez de rajouter : "C'est dur de trouver les mots. Je suis contente de voir comment tout le monde a tout donné jusqu'à la dernière seconde."

Trente minutes après leur succès, elles chantaient toutes en chœur : "On est en finale, on est en finale."

Après avoir fait le job en phase de poules, elles ont battu les quatrièmes mondiales en demi-finale au terme d’un match compliqué. Les Red Panthers ont pu compter sur une défense de gala. Autour de Vanden Borre et Brasseur, Puvrez, Blockmans et Breyne ont été héroïques face à des Allemandes rapides et techniques dans nos 25 sauf en première mi-temps.

Emily White a inscrit son premier but dans un grand tournoi sur un assist d’Alix Gerniers à la deuxième minute. Ce qui a tout changé.

"Ce but m'a fait tellement de bien", dit la jeune attaquante du Watducks. "Cela a libéré toute l'équipe. Moi aussi."

Après ce but, elles ont fermé la boutique à l’arrière durant… 58 minutes. Elles ont accepté de laisser la balle à des Allemandes tantôt malchanceuses sur le 3e et dernier pc et sur le poteau dans le dernier quart, tantôt impuissantes face à la toile défensive.

Néanmoins, les Panthers ont vécu un long match à cause de la pression constante des Allemandes. "Oui, c'était long. Plusieurs fois, j'ai regardé le marquoir et je trouvais que le temps n'avançait pas", avoue Emma Puvrez qui a abattu un travail défensif remarquable.

"Nous avions un plan. Nous l'avons tenu. Il fallait défendre sans compter et jouer les quelques contres. Tout s'est passé comme prévu", dit encore White. "Les Allemandes ne m'ont pas étonnée. Mentalement, nous avons puisé loin pour tenir le coup jusqu'au bout."

Place désormais à la finale face aux Pays-Bas, le défi ultime. "Nous ne serons évidemment pas favorites contre les n°1 mondiales", dit Emily White qui veut désormais mettre son deuxième but dans un grand rendez-vous. "Nous n'aurons rien à perdre. Nous essayerons de résister et de jouer notre jeu défensif."

Rien à perdre ou presque… À la fin de la finale, une qualification olympique attend les championnes d’Europe.