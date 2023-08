RTL, RTBF, LN24: les enjeux hors norme de la rentrée télé et radio 2023

Qu’à cela ne tienne, cette rentrée médiatique comporte des enjeux très importants., que ce soit du côté de RTL après son rachat par Rossel et DPG Media, pour la RTBF et pour LN24.

RTL Belgium mise sur les productions locales

Du côté du groupe privé, c’est par petites touches que des changements ont été effectués depuis le passage sous un nouveau pavillon. À présent, l’heure est venue d’accélérer très nettement la cadence. D’où cette conférence de presse de présentation de la rentrée organisée mi-juin, au moment où tous les autres médias passaient en mode vacances.

Les équipes sont en place avec, à la tête des radios, Frédéric Herbays débauché chez Nostalgie, et aux commandes de la télévision, Erwin Lapraille. Après des années passées sous pavillon luxembourgeois, au grand dam du CSA et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, RTL Belgium a reposé ses valises en Belgique. Un retour qui s’accompagne d’un accent mis sur les productions locales au détriment de programmes acquis. Parce que certaines vaches à lait d’antan du petit écran montrent des signes de faiblesse. Guillaume Collard, le CEO de RTL Belgium, ne le cache pas, les séries américaines, qui ont fait le bonheur des téléspectateurs de RTL-TVI par le passé, sont en perte de vitesse. Pas seulement sur la chaîne privée belge, bien entendu. C’est une lame de fond que l’on doit en très grande partie aux plateformes de streaming qui diffusent des séries à qui mieux mieux et font donc monter les prix à l’achat. Entre autres.

Plusieurs adaptations de programmes ayant connu le succès à l'étranger sont annoncées pour cette rentrée chez RTL. On pense à Starmaker (concours de chant et d'imitation de stars), Le Dilemme (des personnes se font aider par le public pour prendre une décision importante), Le Grand Piège ou encore le retour du concept de Y a que la vérité qui compte, programme culte des années 2000 sur TF1 animé par Laurent Bataille et Pascal Fontaine. Sur RTL-Tvi, l'émission s'appellera Maintenant ou jamais et sera placée entre les mains d'Émilie Dupuis.

Émilie Dupuis devrait être aux commandes de Maintenant ou jamais, un remake de "Y a que la vérité qui compte" de Bataille et Fontaine. ©Olivier Pirard

L’inconnue : le contrat avec M6

À n'en pas douter, la manœuvre consistant à revenir à plus de production locale n'est pas uniquement la conséquence de l'essoufflement des séries américaines. En effet, 2024 marquera l'expiration du contrat qui lie RTL Belgium à M6 pour l'achat de programmes : Top Chef, Le meilleur pâtissier, Les Marseillais, Maison à vendre, etc. Une dizaine d'émissions au total viennent de là, toutes ou presque pourvoyeuses de bonnes audiences pour la chaîne belge.

Ce contrat va-t-il être renouvelé ? Pas forcément, car la situation a changé depuis deux ans. Racheté par le tandem Rossel-DPG Media, RTL Belgium n’appartient plus à la famille RTL détenue majoritairement par le géant allemand Bertelsmann. Il n’y a donc plus de lien avec M6 et cela change tout. Au lieu de renouveler le contrat avec RTL Belgium à des conditions favorables comme cela se faisait précédemment, la chaîne française pourrait vouloir s’attaquer au marché belge et étant diffusée chez nous, ce qui n’était pas à l’ordre du jour tant qu’il y avait ce lien avec sa cousine belge. Des démarches en ce sens ont été entreprises, pour savoir si le jeu en vaut la chandelle.

Autre scénario possible : que M6 continue de vendre ses programmes à RTL Belgium mais à des prix nettement moins doux que par le passé. Dans tous les cas, c’est une épine dans le pied du groupe privé belge.

Les sports, au cœur des enjeux

Parmi les grands enjeux de cette rentrée médiatique 2023, il y a incontestablement les sports. L’arrivée il y a des années déjà des chaînes payantes et des opérateurs du type Voo et Proximus avait déjà mis à mal l’ultradomination de la RTBF sur le sujet durant très longtemps. Sans oublier que RTL, sans en faire une priorité, ne manquait pas de mettre la main sur quelques compétitions porteuses comme la Ligue des Champions ou les Diables Rouges.

Aujourd'hui, la chaîne privée a changé son fusil d'épaule et fait des sports un cheval de bataille à part entière. Lors de la présentation de la rentrée, en juin dernier, le CEO Guillaume Collard n'en a pas fait un mystère. Bien au contraire, il a insisté sur le fait qu'il n'y a pas que le football, même si la Ligue des Champions reste un must. Désormais, le cyclisme (avec des étapes du Giro notamment), le tennis et le hockey (avec l'Euro) ont leur place sur ses antennes. Et même le padel, le sport qui grimpe. Voilà la RTBF prévenue : "Il y a des discussions sur tous les droits qui arrivent sur le marché. Notre volonté est de diversifier notre offre", a fait savoir le patron de RTL.

C’est loin d’être une surprise. D’abord parce qu’on connaît le pedigree de l’homme. Avant de prendre les rênes de RTL Belgium, il était à la manœuvre comme patron d’Eleven Sports. Ensuite, parce que les experts s’accordent à dire que le dernier salut pour la télévision linéaire, ce sont les sports, avec l’information également, grâce au direct qui est nettement plus complexe à gérer pour les plateformes de streaming. Mais pour combien de temps encore ? En effet, ces dernières commencent aussi à proposer des contenus sportifs en direct. Un exemple : les matches en nocturne de Roland-Garros diffusés en exclusivité sur Amazon Prime Video.

LN24 met les bouchées doubles

Il y a bientôt deux ans, LN24 passait sous pavillon IPM, le groupe rassemblant La DH, La LIbre Belgique, L'Avenir, Paris Match, Moustique, Télépocket et LN Radio (anciennement DH Radio). Une refonte et un déménagement plus tard - LN24 est désormais installée dans le même bâtiment que les rédactions de presse écrite (à l'exception de L'Avenir qui est toujours à Bouge) et de la radio -, l'heure est aussi à l'accélération explique Emmanuel Tourpe, le directeur du pôle audiovisuel du groupe. Il résume l'enjeu de la rentrée 2023 de LN24 en une phrase : "Toute l'info avant tout le monde".

Emmanuel Tourpe, le directeur du pôle audiovisuel du groupe IPM. ©D.R.

LN24 est devenue une chaîne qui compte beaucoup dans le paysage médiatique belge francophone, explique-t-il, avec à l'appui les chiffres d'études réalisées concernant la notoriété de sa télévision. "LN24 a atteint l'âge de la maturité et cette rentrée-ci, nous mettons les bouchées doubles." Il détaille l'offre proposée par son média qu'il qualifie de très nette, tout comme la promesse. "D'heure en heure, l'offre est très claire et très renforcée. C'est pratiquement un cheminement". "Et très incarnée, ajoute-t-il. Le téléspectateur sait désormais quel type d'info lui est proposé à quelle heure et par qui."

À 17 heures, le mot d'ordre est l'information qui vous concerne avec l'émission Il faut qu'on parle. Elle sera désormais pilotée par Julien Bal, toujours en coproduction avec la DH.

À 18 heures, Premiers sur l'info entend plus que jamais être le premier JT de Belgique et proposer toute l'info en compagnie de Nicolas Pipyn. Emmanuel Tourpe annonce un renforcement considérable des moyens mis au service de ce rendez-vous.

À partir de 20 heures, place à Pascal Vrebos qui fera ses premiers pas sur sa nouvelle chaîne dans le courant du mois de septembre avec une émission dont le concept a été façonné sur mesure pour lui. Sa mission : donner l’info que personne ne donne, celle qui dérange.

Pascal Vrebos, né le 26 mai 1952 à Bruxelles, Belgique, est un homme de radio et de télévision belge, mais il est également auteur dramatique ayant obtenu plusieurs prix1 et professeur. Il a été membre du Conseil supérieur de la Justice2 en Belgique en 1999-2008. ©cameriere ennio

Enfin, de 21 heures à 22 heures, ce sont Les Visiteurs du soir qui seront à l'antenne avec pour objectif d'approfondir l'information.

L'offre d'actualité est également renforcée dans toute la grille. "C'est un point important", souligne le directeur. "Grâce aux flashs radio toutes les heures produits par LN Radio et repris sur LN24, il y aura plus d'infos sur la chaîne. La promesse qu'avec LN24 vous êtes mieux informé est une réalité. De quoi montrer qu'en Belgique, on peut faire une chaîne d'info qui est puissante, qui garde son ADN de départ tout en allant plus loin, et qui est regardée. On a doublé la part de marché en quelques mois. On est à 1,5 % avec un objectif de 3 %. 1,5 %, c'est plus que la plupart des parts de marché des chaînes d'info françaises, C'est plus que France Info, la même chose que LCI et pas très loin de BFM TV et de CNews. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'une chaîne d'info fasse 25 %, ça n'a pas de sens."

"Notre promesse vis-à-vis du public, c'est de dire qu'à tout moment, sur notre chaîne, il y a quelque chose qui va vous intéresser, qu'il s'agisse de documentaires, de l'info qui vous concerne ou d'une actualité approfondie. C'est une vraie force. Mon rêve, précise Emmanuel Tourpe, est que le public passe voir ce qui se passe sur LN24, qu'il intègre notre chaîne dans son zapping. Ma promesse est que si les gens passent par chez nous, ils restent chez nous."

Plus belle la vie 2.0 : sur la RTBF ou sur RTL ?

Plus personnes n'y croyait vraiment mais Plus belle la vie, le feuilleton qui a fait les beaux jours de France 3 et de la RTBF, va faire son retour en 2024. Sur TF1 cette fois. Avec un nouveau décor, la très grande majorité de l'ancien ayant été détruite après l'arrêt forcé de la série, et une dynamique qui va, semble-t-il, changer pour être plus en phase avec son temps. Il est vrai que Plus belle la vie a vu le jour en 2004 et en 18 ans, beaucoup de choses ont changé, même si le programme s'était montré précurseur en s'adaptant à une vitesse vertigineuse aux éléments d'actualité, ce qui était une de ses grandes forces. Une bonne partie du casting a aussi répondu présent : les participations de Marwan Berreni (Abdel Fedala), Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Léa François (Barbara Evenot), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci) ou encore Laurent Kérusoré (Thomas Marci) sont annoncées.

Plus belle la vie signe donc son retour mais change de vitrine. Désormais, c'est chez TF1 qu'elle sera hébergée. Et chez nous ? Mystère. Il serait logique que la RTBF, qui diffusait également le feuilleton, manifeste un intérêt mais mi-juillet, le service public confiait à la DH ne "pas encore être en négociation".

Les choses sont plus claires du côté de RTL-TVi. La chaîne est intéressée, comme elle porte un intérêt aux différentes séries du marché et envisage toujours d’élargir son offre pour les téléspectateurs, nous a-t-on confié.

"Affaire conclue" sans Sophie Davant, affaire gagnante ?

Parmi les éléments marquants du mercato télé en France, outre le départ de Laurent Ruquier de France 2 pour BFMTV, on épingle l'étonnant jeu de chaises musicales qu'a entraîné le départ d'Affaire conclue de sa présentatrice historique, Sophie Davant. En partance pour prendre en main une émission de l'après-midi sur Europe 1, elle est remplacée par Julia Vignali qui quitte donc Télématin après deux petites années. Cette dernière est remplacée dans la matinale de France 2 par Marie Portolano qui dit donc au revoir à M6 et à la présentation du Meilleur pâtissier. Enfin pas tout de suite. L'annonce de son départ ayant été faite pendant le tournage de la nouvelle saison du concours, elle a obtenu d'être, le temps de cette saison, à la fois sur M6 et sur France 2.

On le sait, Affaire conclue est une émission qui fonctionne très bien. Elle enregistre de belles audiences, avec un record historique en mars dernier. Sans Sophie Davant en ira-t-il de même ? La question est posée et la RTBF aura sans doute les yeux qui iront régulièrement vérifier les chiffres puisque l'émission est bien dans la grille de rentrée de La Une, tous les jours de la semaine, de 13 h 15 à 15 h 15.

Vu ce qui précède, cette rentrée 2023, en télé plus qu’en radio, n’est pas comparable à toutes les autres.