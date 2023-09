Payer plus de taxes pour enfin avoir des routes en bon état : “C’est non !”, pour de nombreux automobilistes

Quand un automobiliste prend la route, il ne lui faut pas énormément de kilomètres pour devoir éviter tantôt un nid-de-poule tantôt une ornière particulièrement dangereuse. Nous avons fait le test : à moins de 50 mètres de l’immeuble qui abrite nos locaux, nous avons trouvé une rue dont le macadam, délité, laisse apparaître les pavés qui soutiennent la route. Un obstacle pour les voitures qui peut se transformer en piège mortel pour cyclistes, trottinettistes et autres motards. “L’État des routes est catastrophique, déplore Jean-Marie Jorssen, président de la fédération belge des motards (Fedemot). En deux-roues, le moindre obstacle peut être fatal. On parle de vie humaine. Quand un motard se retrouve au sol sur l’autoroute parce qu’il a chuté à cause d’un nid-de-poule ou d’une ornière, sa vie est en jeu.”

En cas d'accident ou de dégât, c'est le gestionnaire de voiries qui est responsable. Mais c'est un parcours du combattant pour se faire entendre. ©Bauweraerts D

Les motards ne sont évidemment pas les seuls à se plaindre : les automobilistes sont aussi concernés, eux qui voient leurs jantes “taper” dans des cratères ou qui doivent zigzaguer dans des routes transformées en véritable gruyère. “Les routes de Belgique sont dans un état indigne d’un pays comme le nôtre, analyse Lucien Beckers, fondateur du groupe Facebook L’Automobiliste en a Marre. Si on va d’un point A à un point B, il est sûr et certain que l’on va être confronté à des routes en mauvais état même si la Flandre est mieux lotie que les autres régions alors que, pourtant, il y a plus de trafic là-bas.”

Pour cet ancien pilote automobile professionnel, fondateur de l’asbl Mauto Défense, l’état des routes est un enjeu capital de sécurité routière. “Pour éviter des trous dans les routes, certains donnent par réflexe des coups de volant. C’est terriblement dangereux. Pensez-vous qu’il soit normal que notre association doive dispenser des cours de coaching pour s’adapter à l’état des routes ?”

Pour rénover les routes, il faudrait des milliards d’euros. Mais les régions, provinces et communes sont exsangues depuis la crise du covid alors que leurs finances n’étaient déjà pas toutes dans le vert avant la crise sanitaire.

Doit-on dès lors passer par la case péage ou nouvelles taxes pour rénover les routes ? “Que l’on commence déjà à utiliser dans la restauration des routes l’argent des taxes versées par les automobilistes chaque année, tonne Lucien Beckers. Que fait-on des 600 millions d’euros récoltés en amendes routières chaque année ?”

Le débat est lancé sur notre site Internet. Et dans leur grande majorité, les répondants ne sont pas prêts à payer davantage de taxes, même si on leur promettait des routes dans un état irréprochable. “On paye déjà suffisamment, indique ainsi Alain Dogniaux. Les taxes sur l’auto servent à renflouer les chemins de fer, les voies d’eau,… L’automobiliste est un contributeur net positif aux finances publiques. En échange, on pourrait au moins exiger des routes convenables. La preuve que c’est possible n’est pas loin : regardez en Flandre.”

Chaque année, les automobilistes doivent en effet s’acquitter d’une taxe de circulation (TC) – en plus d’une taxe de mise en circulation (TMC) lors de l’immatriculation du véhicule – tandis que près de 50 % de leur plein de carburants part en TVA et autres accises. Soit des milliards d’euros de rentrées fiscales pour l’État. “Les automobilistes ne payent pas déjà assez de taxes, indique Daniel Engelen : taxe de mise en circulation, taxe annuelle de circulation, accises carburant, TVA de 21 % sur les réparations et fournitures de garages, permis de conduire européen à changer tous les 10 ans, le coût des plaques d’immatriculation, les PV de roulage… Combien de dizaines de milliards par an ? Qui sont utilisés à financer des tas de choses qui ne concernent pas l’état des routes. Là se trouve l’argent nécessaire prévu pour cela.”

Pour André Otaño, l’automobiliste ne doit plus être une “vache à lait” destinée à renflouer les caisses de l’État.

Tandis que Carl Bonal rappelle que les automobilistes paient déjà beaucoup “en TC, TMC et autres taxes et accises ! En plus, avec tous les radars” qu’il qualifie de “pompes à fric. Tout l’argent qui provient de ces taxes doit servir pour payer les frais inhérents à l’entretien des infrastructures routières. Point à la ligne.”

Parmi les rares personnes favorables à une taxation supplémentaire pour avoir des routes irréprochables, Jacquy Delfosse dit ne l’être que “si et seulement s’il est prouvé que l’argent récolté sert à améliorer l’état des routes. Une vignette à la Suisse ne me dérangerait pas ou à l’autrichienne encore mieux. Le système français (NDLR : via péages) est beaucoup trop cher.”

Autre son de cloche favorable, Jean-Louis Schmidt souhaiterait mettre en place un système d’utilisateur-payeur. “Avec un contrôle de distances effectuées afin que l’utilisateur soit le payeur. Pas question que celui qui ne roule que 10.000 km par an paye autant que celui qui en effectue 30.000.”

Si vous voulez vous aussi participer au débat, n’hésitez pas à nous faire part de vos avis.