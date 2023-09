Que faire si votre véhicule a été endommagé à cause de l’état de la chaussée ? Bonne chance, c’est le parcours du combattant pour être indemnisé !

Rien que pour l’année 2022, la Sofico et la Région wallonne ont dû débourser 2,7 millions € pour indemniser les automobilistes accidentés en raison de l’état des routes au sud du pays. Un montant qui n’est sans doute que l’arbre d’une forêt bien plus grande : face à la lourdeur des démarches et au parcours du combattant qui les attend, nombreux sont ceux qui rechignent à ester les gestionnaires de voiries pour un simple pneu éclaté.