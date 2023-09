L’hystérie dans certaines écoles autour des cours d’éducation sexuelle dits EVRAS: “Non, on ne va pas apprendre aux enfants à se masturber”

À lire aussi

Depuis plusieurs jours, certaines de ses associations encouragent ainsi les parents à communiquer leur mécontentement aux directions d'écoles. "L'éducation sexuelle des enfants touche à leur intimité, leurs émotions, leur développement psychologique et contient des aspects religieux et spirituels et nous estimons que ce n'est pas le rôle de l'école de s'en occuper de manière standardisée et obligatoire car cette question relève d'abord de la famille", peut-on lire dans un courrier à destination des directions. Un rassemblement est par ailleurs prévu ce jeudi devant le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Non à l'EVRAS, Sauvons nos enfants", peut-on lire sur un tract faisant la publicité de la manifestation. Celle-ci doit avoir lieu le jour du vote, au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du décret officialisant l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française sur la généralisation de l'EVRAS à l'école. Ces actions n'étonnent pas Lionel Rubin, chargé d'études au Centre d'Action Laïque

"Ça fait cinquante ans qu'on travaille à la généralisation de l'EVRAS à l'école et à chaque avancée, on a des résistances. Depuis deux ou trois mois, on a vu différents sites émerger, tous porteurs de fake news sur le contenu réel des cours d'EVRAS", déplore-t-il. Selon lui, ces actions émanent de groupes organisés qui visent à convaincre les parents. "Certains groupuscules extrémistes n'hésitent pas à faire des parallèles douteux entre l'EVRAS et la pédophilie, travestissent la réalité et attisent la panique morale chez les parents en propageant des Fake News. Ils essayent par exemple de faire croire aux parents que les écoles vont apprendre aux enfants à se masturber ou qu'on va les encourager à changer de genre" , détaille-t-il. "Il est important de rassurer les parents et de leur rappeler que l'EVRAS ne concerne pas que la sexualité. Si on aborde la question du consentement avec les élèves, on pourra par exemple le faire en demandant à la de réagir face à un camarade de classe qui est triste. Il y a de fortes chances qu'ils se mettent à l'encercler l'élève qui manifeste de la tristesse pour lui faire un câlin. On leur expliquera alors qu'il est important, même en partant d'une bonne intention, de respecter les limites et le consentement de l'autre. De cette manière, on leur donne un outil qu'ils pourront utiliser dans d'autres circonstances."