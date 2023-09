Avec ce Tchouaméni, plus besoin d’attendre Pogba

Il s’agit d’ailleurs du dernier but de Pogba chez les Bleus et… du dernier match avant la toute première sélection d’Aurélien Tchouaméni. Depuis lors, le premier a peu à peu disparu des sélections à cause de ses blessures à répétition, alors que le second est devenu l’un des maillons forts de Didier Deschamps.

Même s’il évolue dans un registre plus défensif que Pogba, Tchouaméni a déjà eu l’occasion d’étaler ses atouts offensifs. Sa capacité de projection, son sens de la distribution (le Français qui a le plus touché et passé le ballon ce jeudi) et puis son somptueux toucher de balle de loin, lorsqu’il décide de tenter sa chance.

Paradoxalement jamais buteur jusqu’à présent avec le Real Madrid, le médian de 23 ans a énormément progressé sur cet aspect de son jeu ces derniers mois. Et le voilà prêt à prendre davantage ses responsabilités, en club et en sélection (3 tirs contre l’Irlande). Surtout vu les absences répétées de Pogba (30 ans) qui n’a plus porté le maillot beu depuis dix-huit mois (et qui vient encore de se blesser avec la Juventus).

En parallèle, l’ancien Monégasque n’a rien perdu de ses qualités défensives. Notamment en coupant les constructions adverses ou en couvrant parfaitement les montées de Griezmann ou Mbappé. C’est d’ailleurs grâce à cette liberté que Griezmann a pu construire le 2-0 et permettre à Marcus Thuram (monté après la blessure de Giroud) d’inscrire son premier but avec les Bleus (48e).

Résumé

France : Maignan, Upamecano, L. Hernandez, T. Hernandez (73e Saliba), Kounde (90e Pavard), Tchouaméni, Rabiot, Griezmann (90e Camavinga), Dembélé (73e Coman), Mbappe, Giroud (26e Thuram).

Irlande : Bazunu, Egan, Duffy, Collins, Cullen, Molumby (67e O’Shea), Browne, Knight, Stevens (46e McClean), Ogbene (85e Ebosele), Idah (67e Keane (78e Connolly)).

Arbitre : M. Schnyder (Sui).

Avertissements : T. Hernandez, Cullen, Griezmann.

Les buts : 19e Tchouaméni (1-0), 48e Thurman (2-0).