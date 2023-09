Sur le 12 km, le club brainois de l’USBW s’est mis en évidence en réalisant un doublé grâce à Marvin D’Aurilio et Roxane Cleppe.

”C’est la première fois que je m’alignais à Nivelles, confie Marvin D’Aurilio, lauréat en 34.55 d'une course qui, en réalité, faisait environ 11km400. C’est le genre de parcours qui me convient bien, avec des montées et des descentes. Le coureur, originaire de Beersel, avait de très bonnes jambes et s’est tout de suite senti dans son élément.

À lire aussi

Au point de semer le trouble dans l’esprit des favoris du… 21 km. “Je suis parti assez vite. Cela a semble-t-il surpris Amaury Paquet qui m’a demandé sur quelle distance je courais. Il ne s’attendait pas à me voir imprimer ce tempo. C’est vrai que j’ai fait la course quasiment tout seul du début à la fin, en gardant les trois ou quatre premiers du 21 km derrière moi.”

Sa comparse Roxane Cleppe, maillot de l’USBW sur les épaules, a elle aussi imprimé un bon train, “au point de prendre la cinquième place au classement général du 12 km”, se réjouit-elle tout sourire.

À lire aussi

Sur le 5 km, qui a réuni un peu plus de 500 participants, Evariste Colot s’est imposé à plus de 18 km/h de moyenne, en 17.51. Belle performance féminine ici aussi avec le top 10 au général de Clémentine Byl, lauréate féminine en passant sous les 20 minutes (19.50).