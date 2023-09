"Des personnes âgées meurent encore de dénutrition"

Les causes de cette dénutrition sont multiples. Elles relèvent parfois des conditions dans lesquelles les repas sont administrés. "Dans les maisons de repos, l'alimentation n'est pas toujours choisie par les résidents, ce qui diminue leur plaisir au moment des repas. De plus, la plupart des résidents de maisons de repos ont besoin d'aide pour manger. Or les institutions manquent souvent de personnel. Les normes d'encadrement sont généralement insuffisantes. Il y a des maisons de repos qui innovent et invitent les chefs aux réunions d'équipe mais ce n'est pas généralisé."

La spécialiste dénonce également les idées reçues en matière d'alimentation. "Je vois beaucoup de patients qui perdent du poids de façon insidieuse et ne s'en inquiètent pas car ils estiment ça normal. Le problème c'est qu'en cas de perte de poids, la première chose qu'ils perdent, c'est du muscle. Et cela signifie moins de force et plus de fatigue", souligne-t-elle. Conséquences ? les personnes âgées souffrant de dénutrition sont plus susceptibles de faire des chutes, de connaître des problèmes de mobilité et de contracter diverses pathologies.

"À partir de 70/75 ans, il faut absolument changer son fusil d'épaule. Les seniors doivent arrêter de manger maigre. Ils doivent absolument consommer des produits animaux, des produits laitiers, etc. S'ils consomment moins de 1 500 kilocalories par jour, ils souffriront automatiquement de carences.", scande la spécialiste "Parfois, il faut être créatif. Trois gros repas, ce n'est pas toujours facile à prendre. On peut penser à fractionner en plusieurs petits repas par exemple", recommande-t-elle.

Ma. Be.