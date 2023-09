Bruges peut en tout cas avoir des regrets. Vanaken avait failli faciliter la tâche des siens mais le poteau a repoussé sa tête (8e). Skov Olsen a trop écrasé sa frappe avant la mi-temps. Après la pause, les Turcs ont été asphyxiés. Ils ont tremblé sur une tête de Vanaken (49e), soufflé quand Thiago a raté l’immanquable après un service de De Cuyper et respiré quand Skov Olssen a trouvé encore Gunok (59e).

Bailly a retardé l’échéance grâce à un tacle génial de l’Ivoirien sur une reprise de Vetlesen (64e) mais Vanaken a finalement libéré tout un stade avant de trouver le poteau (82e) encore une fois. Cela aurait permis de tuer le match. Au lieu de ça, Besiktas a égalisé et Onyedika et Thiago se sont gênés à la dernière seconde alors que le but était ouvert. Que de regrets !