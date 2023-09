Pour le portier liégeois, les Rouches ont contrôlé les débats. "À part le premier quart d'heure, on a géré le match mais nous n'avons pas créé tant que ça offensivement. Le match se résume à ça."

Suite au succès acquis à Eupen, on était en droit d'attendre autre chose du Standard. "On doit faire beaucoup mieux que ça, un nul, ce n'est pas suffisant. On a été meilleur en seconde période. On cherche à être offensif et lorsqu'on perd le ballon, on exerce un contre pressing. De mon côté, je n'ai rien eu à faire en deuxième mi-temps. Cela prouve qu'à ce niveau, c'était bon mais dans le foot… il faut marquer. C'est un résultat frustrant pour nous. Il nous a manqué le dernier geste car sinon, dans la mentalité, techniquement et au niveau de l'agressivité c'était bon. On a été tueurs à Eupen mais pas ici. On a géré le match mais c'est 0-0."

Un son de cloche similaire chez Moussa Djenepo qui a tout fait pour donner de la vie au jeu des Liégeois. "Ce n'était pas un match facile mais c'est le foot. On a bien joué. Il manque juste le dernier geste, avec le temps, cela va venir. On va continuer à travailler pour y arriver. On doit encore trouver les automatismes et on ne va certainement pas baisser les bras. On reste optimiste et confiant."