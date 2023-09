Les réseaux sociaux, l’enfer pour les jeunes

À lire aussi

Les réseaux sociaux sont aussi un défouloir, où l’on découvre avec horreur des agressions et du harcèlement que les auteurs prennent un malin plaisir à filmer et diffuser. Des dérives toujours plus humiliantes, dangereuses, et qui mènent à de véritables drames.

Les réseaux sociaux n’en ont finalement que le nom, se révélant bien plus asociaux et isolant tant et plus les victimes que leurs bourreaux y exposent lâchement par des actes trop rarement punis. Ils désocialisent aussi tant et plus une jeunesse confondant virtuel et réalité, abreuvée de contre-vérités, fake news et autres pratiques trompeuses ou dangereuses des influenceurs s’imposant à eux comme des modèles à pourtant fuir plutôt qu’imiter.