“Le premier qui bouge, je le coupe en deux”: il y a 38 ans, le docteur Devriendt a croisé la route des Tueurs du Brabant

Nous sommes le 27 septembre 1985, un vendredi, au Delhaize de Braine-l’Alleud. Il est 20 h 10. Trente-huit ans ont passé. Le docteur Devriendt n’a rien oublié.

Mort de Ghislain Platane

Il était alors un jeune médecin de 32 ans. Après avoir fait feu, l'auteur se dirige vers la sortie avec le jeune garçon qu'il pousse devant lui. Les voyant s'éloigner, Jacques Devriendt se porte vers les caisses où il entend des gémissements. Un client gît dans une mare de sang, "en état de mort apparente".

Un projectile a déchiré l’artère sous-clavière droite. Le médecin comprend qu’il n’y a plus rien à faire. Jacques Devriendt se penche néanmoins, tente de le ranimer, en vain. Il s’agit de Ghislain Platane. Ghislain avait 37 ans.

Après avoir tué trois clients à Braine-l’Alleud, les tueurs iront braquer le Delhaize d’Overijse, à 18 km, laissant là cinq autres victimes. Et, dans six semaines, huit autres encore au Delhaize d’Alost.

C’est aujourd’hui un anniversaire. Le Dr Devriendt a accepté de revenir sur la soirée du 27 septembre 1985 où il a échappé à une mort certaine. Qui étaient les tueurs ? Quel est celui qui a tiré sur lui ?

Le 27 septembre 1985, le Delhaize de Braine-l’Alleud était la cible d’une terrible attaque faisant trois mort ©BELGA/VERGULT

20 h 07

En ce vendredi, nombreux font leurs courses du week-end. Encore aujourd'hui, Jacques Devriendt frémit d'effroi à l'idée qu'il aurait pu faire les siennes avec son épouse et leurs deux enfants. "Mais nous étions en retard et finalement, j'ai préféré y aller seul".

Sur la route, venant de Waterloo, du quartier du Chenois, il a doublé une camionnette de brocanteurs, celle des Djuroski. Le père, Bozidar, sera abattu au volant du véhicule. Son fils Bernard, grièvement blessé sur le parking et opéré par le Dr Wynen, échappera par miracle.

Il est 20 h 07. Comme Jacques Devriendt ramenait des vidanges, il attendait au comptoir, près des caisses, qu’un employé vienne à sa rencontre. Soudain, des cris, des détonations et trois hommes armés qui font irruption. Deux masqués - dont un d’un masque de carnaval représentant Chirac.

Le troisième, encagoulé, tient en otage un jeune garçon. Les deux masqués se dirigent vers le bureau du gérant où se trouve le coffre.

Tandis que le troisième, un fusil à pompe à la main droite, remonte la rangée des caisses, exigeant des caissières qu'elles ouvrent leurs tiroirs. "L'argent. L'argent, dans les sacs. Vite, plus vite ".

À lire aussi

Phrase frappante

Un coup de feu claque. Le Dr Devriendt croit à tir d’intimidation dans les plafonds. Il se trompe.

À trois mètres de lui, l'homme qui a tiré, lui tourne le dos et ne l'a pas vu, trop occupé à surveiller les clients dans le magasin. Panique générale. "Tous par terre. Couché, tout le monde. Le premier qui bouge, je le coupe en deux".

"Je le coupe en deux !" Jacques Devriendt est formel. Ce sont les mots qui furent prononcés. L'expression est très particulière. Peut-elle rappellera-t-elle un souvenir à un lecteur ?

Jacques Devriendt est sur le point d'obéir quand il entend des gémissements du côté des caisses. "À ce moment, l'auteur ne m'a toujours pas vu. Je me dis que si je me couche comme il le veut, il va m'entendre et va alors se retourner, me voir et de façon certaine, me tirer dessus à bout portant".

À lire aussi

Idée folle

Face à ce dilemme, Jacques Devriendt préfère lever les bras en l’air. Une idée folle, à laquelle il va renoncer, lui traverse l’esprit :

"J'avais des vidanges. J'ai pensé en prendre une et la lui fracasser sur le crâne".

Mais l'individu, qui tient toujours l'otage, se retourne et constate sa présence. "Il s'était un peu éloigné, se trouvait à six mètres de moi. Il y a un court moment quand il me voit où rien ne se passe. Je lui crie : 'Ne tirez pas'. Mais il me met en joue et fait feu."

Tout s’est joué sur un coup de chance. Pour le même prix, la chevrotine, une Légia de calibre 12, le tuait sur place. Cette munition libère une gerbe 9 ou 12 billes de plomb. Aucune ne l’a touché. Jacques Devriendt pense que le tireur, probablement gêné par l’otage, a visé un rien trop à gauche. Sa veste a été trouée, des vidanges ont volé en éclats, une seule ballette avait suffi à tuer Ghislain Platane un instant plus tôt, mais lui n’a rien.

Le médecin en tire la conclusion que ces gens n'étaient peut-être pas les si bons tireurs qu'on a dit. "Ils m'ont raté à six mètres, alors laissez-moi avoir des doutes".

Fuite des auteurs et cohue dans le Delhaize. Une scène le marquera. Des clients quittent le supermarché dans la débandade, mais non sans oublier de prendre les caddies et passer par les caisses. La nature humaine est ce qu’elle est. Rares furent ceux qui songèrent à aider et secourir.

Les secours, pompiers, policiers et gendarmes, arrivent en tous sens. Le Dr Devriendt garde le souvenir d’une enquête mal emmanchée : lui qui était l’un des témoins les plus proches ne sera-t-il interrogé que cinq jours après.

Cette photo d’archive datée du 27 août 1985 montre des policiers et une ambulance devant le supermarché Delhaize à Braine l’Alleud, après un braquage au supermarché par les tueurs du Brabant. Trois personnes ont été tuées lors du braquage. ©BELGA

Description

Son témoignage a l'avantage d'être celui d'un médecin. Pour Jacques Devriendt, l'homme au riot gun était "costaud", "grand", "sans être géant". Il portait "vraisemblablement une veste pare-balles" sous un manteau "noir". Le fusil, "crosse comprise", était "entièrement noir". Le canon avait été "scié".

Bien qu'il les ait regardés, il ne peut malheureusement préciser la couleur des yeux. La voix était "ordinaire", ni rauque ou éraillée. L'auteur parlait un français "sans accent régional, bruxellois, liégeois, flamand ou autre".

À lire aussi

L’argent, l’argent

Comme la plupart des victimes, le médecin déplore le manque de communication de la justice. Il affirme aussi avoir été choqué par les propos d'un haut magistrat pour justifier la mise à l'écart de Danièle Zucker, la profileuse qui travaillait dans l'affaire. "Mme Zucker développait une hypothèse qui n'avait pas l'air de plaire. Je comprends mal qu'au lieu d'exploiter humblement toutes les possibilités, on l'a rejetée de cette manière déplaisante pour ne conserver au final que des pistes de plus en plus tordues. On s'est coupé de toute une série de possibilités. Qui sait si l'une d'elles n'était pas la bonne ".

À titre personnel, une piste lui paraît intéressante, celle de l’ancien commissaire Jean-Pierre Adam sur les frères Xavier et Thierry S., ces truands français de Charleville-Mézières.

Enfin, il doute de l'argument selon lequel les auteurs ne seraient pas des truands "puisqu'ils prenaient des butins dérisoires".

Lui qui les a vus se jeter sur les tiroirs-caisses après avoir vidé le coffre du Delhaize rappelle que les tueurs ont raflé, au total, plus de 7 millions de francs belges (environ 535 000 euros en valeur d'aujourd'hui, ndlr). Pour lui, "ce n'étaient pas des butins dérisoires".

On sait que les enquêteurs ont donné un surnom à chacun des trois auteurs principaux : Tueur, Géant et Vieux.

Celui qui a tiré sur Jacques Devriendt devait être Tueur, celui auquel l’enquête attribue 21 des 28 victimes. Certains allant jusqu’à 23. Autrement dit, Jacques Devriendt est un miraculé.

Après deux mois

Jacques Devriendt allait faire une belle carrière à Brugmann, dans la médecine interne et la réanimation.

Il s’est décidé, le 9 juin 2022, à se constituer partie civile dans le dossier des Tueries, pour tentative de meurtre. Ce faisant, il demandait à la juge l’accomplissement de devoirs complémentaires. Deux mois après, le 9 août, il apprenait que la demande était… rejetée. Depuis, Jacques Devriendt n’a plus la moindre nouvelle de l’enquête.