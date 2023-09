”La performance de Gand était clairement une copie du RWDM” : l'Antwerp et la Gantoise se quittent dos à dos

Mais dire que Gand ne s’est “que” contenté de défendre serait exagérer. Le plan de Vanhaezebrouck a pris du sens puisque ses troupes ont amené le seul danger de la première période via le flanc gauche animé par un Brown et un Fofana, bien en jambes. Le Diablotins, en particulier, a créé des problèmes à la meilleure défense du pays. À Anvers, la minute la plus excitante de la première mi-temps est venue tout à la fin. Soit quand le Var tirait des traits pour déterminer si Kandouss était hors-jeu au moment de dévier le coup franc de Kums au fond des filets.

Soulagé que le but ait été invalidé pour une histoire de quelques centimètres, van Bommel a sans doute exigé plus de rythme de la part de ses hommes à la reprise, pour au moins inquiéter un peu plus l’arrière-garde des Buffalos. Son choix de faire monter Valencia, Keita puis Ejuke notamment s’est montré judicieux aussi. Ils ont, tous les trois, permis au Great Old de mettre son adversaire dans les cordes par moments. Le problème ? Le K.-O. n’est jamais venu.

Pour la deuxième fois consécutive, l’Antwerp a donc concédé un nul blanc à la maison, avant d’aller à Malines puis de recevoir le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. De son côté, La Gantoise conserve son brevet d’invincibilité et a un peu consolidé sa place tout en haut du classement, à quatre jours de sa visite au Machtens.

Antwerp : Butez ; Bataille, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal ; Muja (61e Keita), Vermeeren, Ekkelenkamp, Balikwisha (80e Ejuke), Kerk (61e Valencia) ; Janssen (80e Ilenikhena).

La Gantoise : Nardi ; Kandouss, Watanabe, Torunarigha ; Samoise (80e Fadiga), J. de Sart, Kums, Brown, Fofana ; Hjulsager (79e Gerkens), Cuypers (79e Tissoudali).

Arbitre : M. Laforge.

Avertissements : Muja, Kerk, Torunarigha, Ekkelenkamp.