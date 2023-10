Le RWDM doit battre les équipes de son championnat

Après un début de saison qui lui a réservé de sacrés défis face aux équipes du top, mais au cours duquel il est tout de même parvenu à prendre des points face à des formations comme l’Antwerp ou La Gantoise, le RWDM se devait de capitaliser face à une équipe de Charleroi qui est pour l’instant un concurrent dans la course au maintien. Encore plus en débutant un programme charnière dans sa saison qui l’amènera à affronter Westerlo, Saint-Trond et Courtrai au cours des prochaines semaines. Soit des équipes de son championnat comme on se plaît à le répéter à Molenbeek depuis le début de la saison.