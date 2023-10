Séjour en refuge dans les 3 vallées à VTT électrique : une expérience qui rend l’extrême accessible

Mains gantées, têtes casquées et visages crémés (le rayonnement solaire augmente d’environ 10 % tous les 1 000 mètres d’élévation), nos aventuriers entament leur périple de trois jours avec leur sac à dos pour seule autonomie et l’embarras du choix au niveau des traces. Alors qu’il s’enorgueillit d’être le plus grand domaine skiable au monde, le domaine des 3 Vallées offre, pendant sa mue estivale, 25 pistes de descente (avec virages relevés, sauts et autres modules) accessibles uniquement via les remontées mécaniques, 24 itinéraires Enduro (composés de portions avec de forts dénivelés négatifs mais aussi quelques portions montantes), 22 circuits dédiés aux VTT avec assistance électrique (VTTAE) et une quinzaine de remontées mécaniques ouvertes tous les jours de juillet et d’août.

Au départ de Brides-les-Bains, la petite grappe opte pour une douce mise en jambes bitumée à travers la vallée de Courchevel-Bozel, où se cache une vingtaine de petits villages et hameaux.

Après un ravitaillement à la fontaine du Grand Carrey, ils remontent un single track qui borde l’église Saint-Bon, datant probablement du XIVe siècle, puis, pour mieux toiser les impressionnants tremplins du Praz, construits pour accueillir les épreuves de saut à ski des Jeux olympiques d’hiver de 1992, ils empruntent une remontée mécanique. Première goutte de sueur sur le front de Jérôme mais aussi de ses acolytes : fixer correctement et rapidement son destrier de 25 kg à une télécabine n’est pas une sinécure. Et c’est encore pire à un télésiège…

Remis de leurs émotions, ils plongent (uniquement leur regard, pour certains) dans les eaux cristallines du lac de la Rosière, au pied de la Dent du Villard, avant d’attaquer la portion un peu plus exigeante de cette douce première journée. La vallée des Avals alterne, en effet, de grands plateaux herbeux, de plus sombres passages en forêt et des grimpées gravillonneuses dans les alpages fleuris.

Les 3 Vallées comptent plus de 80 lacs et étangs où se rafraîchir. ©goenen

Pendant que les insatiables partent à l’ascension du Petit Mont Blanc qui pointe à 2 680 mètres, les essoufflés se laissent bercer par le concert de carrons des Tarines, aux yeux maquillés de noir, et des Abondances, à la tête blanche auréolée d’acajou, qui paissent à proximité. Mélangés, les laits de ces deux races savoyardes donnent le Beaufort. Il est d’ailleurs temps pour nos compères de se repaître, avant de se reposer. Ce soir-là, le refuge du Grand Plan propose une juteuse “pormonière” (variété locale de saucisse aux herbes), une rassasiante polenta et une nuitée en dortoir. Deuxième conseil : lorsque vous dormez avec onze autres personnes, même si les nuits d’altitude sont fraîches, insistez pour ouvrir la fenêtre…

Après une nuit à chasser la moindre molécule d’air pur, un petit-déjeuner sucré et une douche à 3 € les cinq minutes d’eau chaude, nos baroudeurs, désormais un brin plus aguerris, se mesurent d’emblée à un single technique, pentu et rocailleux. Deuxième goutte de sueur sur le front de Jérôme : le versant abrupt qui l’attend s’il dose mal son effort et l’assistance de sa bécane, indispensable pour franchir la portion qui les sépare de la ferme d’Ariondaz. Mais, quelques “pieds à terre” plus loin, c’est finalement une piste bleue recouverte d’herbes sauvages qui accueillera, en douceur, son unique chute.

Après être passés en contrebas de l’altiport de Courchevel, ultime supplice à 18 % de l’édition 2023 du Tour de France, nos vététistes assistés s’engagent, au départ de la ferme de Pralong, sur les 5,8 km (bitumés mais réservés aux deux-roues) qui les séparent du Col de la Loze, désormais mythique notamment pour avoir broyé les jambes d’un certain Pogacar. Mais le mode Turbo dépose, en un souffle, notre équipe à 2 304 mètres d’altitude. Troisième conseil : “À l’approche des ascensions, verrouillez la suspension, directement depuis votre guidon, pour optimaliser votre pédalage.”

Après avoir traversé Méribel, fantomatique comme ses consœurs en ce début juillet, avoir écouté le sifflement perçant des marmottes qui guettent le moindre mouvement et avoir enjambé les eaux laiteuses de deux dorons (”torrent” en vieux savoyard), recharger les batteries au refuge du Lac du Lou ne se refuse pas. Avec une capacité de 750 Wh, les batteries électriques peuvent, certes, assister le vététiste en mode Eco pendant 100 km, ou 2 000 mètres de dénivelé ; en fin d’après-midi, elles affichent entre 75 et 35 % d’autonomie, selon le recours du cycliste à l’assistance. “Et selon son poids !”, insiste Thomas, 2 m et 120 kilos à la pesée, jaloux de l’autonomie restante de la fluette Romy. Quatrième conseil : planifiez la recharge dans les refuges où les bornes peuvent être fort sollicitées. Pour les batteries musculaires, rien de tel qu’une plongée dans les eaux à 15° du plus grand lac de la vallée de Belleville, un verre de génépi fumé au jus de sapin et une nuitée près d’une fenêtre béante.

Le lendemain, l’intérêt porté au clocher atypique des Menuires cède rapidement le pas à l’attention accordée aux patous croisés sur le chemin de la réserve naturelle du plan de Tuéda où nichent le Tétras lyre et une forêt de pins cembros. “Mettez le pied à terre et avancez prudemment”, avertit Timothée.

L’escapade se termine, pour les plus intrépides, par les itinéraires bleus et rouges des bikeparks de Courchevel et de Méribel. Jérôme, lui, leur préférera la blonde des 3 Vallées, brassée avec l’eau des Alpes. Mais c’est surtout l’ivresse des sommets qui lui monte désormais à la tête : “Le VTT électrique rend l’extrême accessible !”

3 bonnes raisons de venir aux 3 Vallées

Se Ressourcer à Brides-les-Bains. Avec ses quatorze hôtels, son casino et ses 25 bars et restaurants, Brides-les-Bains, c’est un peu le camp de base pour les 3 Vallées. Situé au pied du domaine, le village est relié à Méribel via trois tronçons de télécabine : après, on gravite où on veut dans le domaine. Son activité est surtout centrée autour du plus grand spa thermal des Alpes dont l’eau riche en silicium attire de nombreux curistes désireux de vaincre leur surcharge pondérale. Pas étonnant que le film Mince alors ! avec Charlotte de Turkheim et Victoria Abril y ait été tourné. D’ailleurs, les prix aussi s’y serrent la ceinture. Le coût de l’hébergement est à l’image de l’altitude : village de moyenne montagne, par conséquent moins couru en hiver, Brides-les-Bains propose des prix parfois divisés de moitié par rapport à ceux pratiqués chez ses voisins plus haut perchés. Tester Les bikeparks reliés de Méribel et Courchevel. La tige de selle télescopique baissée au maximum pour se mouvoir plus aisément, un voire deux doigts sur les freins y compris avant, un débattement arrière de 160 mm et la bravoure en bandoulière : c’est parti pour un tour dans les bikeparks ! Celui de Courchevel s’adresse à tous les profils. Le précautionneux peut s’initier ou s’échauffer sur le pump track, sur le plateau, à 1850. L’espiègle peut acquérir de la confiance avec les funny tracks accessibles depuis la télécabine des Verdons. L’aventureux emprunte les sentiers descendants du sommet de la Saulire, à 2 740 m, jusqu’au village du Praz, à 1 350 m. Le bikepark de Méribel, plus réputé, compte 104 km d’itinéraires enduro accessibles via les remontées mécaniques et 35 km de descente pure. Ce terrain au cœur des 3 Vallées offre un panorama assez bluffant et permet d’enchaîner les rotations via les remontées mécaniques mais aussi de s’évader en pleine nature. Les pistes proposent des profils variés avec, tour à tour, de larges tracés, des virages relevés, des sauts et autres modules plus engagés pour ceux qui optent pour les itinéraires rouges et noirs. Un dernier conseil, pour la route : pour avoir plus de grip, freinez avant les virages. Et ne regardez pas là où vous êtes mais là où vous voulez aller… Se Mesurer à un géant alpin. Depuis quatre ans, la cyclosportive Col de la Loze revient chaque juillet pour permettre à tous les amateurs de la petite reine de se mesurer au troisième plus haut col routier des Alpes (2 304 mètres). Au menu, quatre parcours (30, 46, 53 et 100 km) dont les trois premiers sont ouverts aux vélos à assistance électrique et l’Ultimate, qui propose de gravir deux fois le colosse.

Comment venir ?

En voiture : environ 850 km, 9 h 30 de conduite, 182 €dont 52 € de péages et 120 kg de CO2 (selon environ 850 km, 9 h 30 de conduite, 182 €dont 52 € de péages et 120 kg de CO2 (selon viamichelin.be ).

En train : Eurostar de Bruxelles-Midi à Paris-Nord ; RATP jusqu’à Paris Gare de Lyon ; Inoui (ex-TGV) ou Ouigo (ex-TGV lowcost) jusqu’à Chambéry ; SNCF jusqu’à Moûtiers ;bus jusqu’à Brides-les-Bainset toutes les stations des 3 Vallées.

Combien ça coûte ?