Depardieu, harcèlement scolaire ou sur le lieu de travail...: le silence complice des témoins d’agressions

Le portrait qu'elle dresse des agissements de Gérard Depardieu sont glaçants. "Je l'ai vu mettre des mains aux fesses à des femmes, leur toucher les seins, le sexe tout en blaguant. Je l'ai entendu parler toute la journée de leur moule […] et personne n'a jamais rien dit", relate-t-elle. Mais au-delà de la description de ces mots et gestes, Anouk Grindberg met courageusement le doigt sur un élément essentiel dans la perpétuation des agressions à savoir le silence complice des témoins. Car c'est bien parce que les témoins ne réagissent pas, voire tournent à la rigolade des agressions, que des hommes puissants peuvent continuer à dénigrer, agresser et maltraiter les femmes qui croisent leur chemin et cependant des décennies entières.

La logique est la même dans les cas de harcèlement/scolaire ou sur le lieu de travail : lutter contre ces phénomènes doit être l'affaire de tous. Il revient à chacun de prendre ses responsabilités face à des violences trop longtemps banalisées.