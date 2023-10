Des caméras et détecteurs dans nos écoles ? "Le débat doit avoir lieu !"

Le débat est déjà vivace en France suite à l’assassinat terroriste au couteau d’un enseignant d’Arras, Dominique Bernard, par un individu qui s’est fendu d’un "Allah Akbar". Et ce, trois ans à peine après celui du professeur Samuel Paty dans le Val d’Oise. On y évoque notamment la généralisation des détecteurs de métaux, des caméras, des badges impératifs pour avoir accès à l’enceinte…

Attendees gather to pay tribute to slain French teachers Samuel Paty and Dominique Bernard, whose portraits are hung on Place de la Comedie, in Montpellier, southern France, on October 16, 2023. France was set to hold tribute ceremonies for Samuel Paty, the history-geography teacher who was beheaded on October 16, 2020 for showing Mohammed cartoons during lessons on freedom of expression and French teacher Dominique Bernard, 57, who was stabbed to death at the school in Arras in what the government has described as an Islamist terror attack. (Photo by Sylvain THOMAS / AFP) ©AFP or licensors

"Ce débat doit avoir lieu en Belgique aussi", réagit le député MR Philippe Pivin, membre de la commision Intérieur à la Chambre.. "Sans évoquer ici ce qui est financièrement possible, je suis, sur le principe, pour toutes les mesures de sécurité supplémentaires. Les détecteurs de métaux, les portiques et les badges, les caméras, une présence à l'entrée et à la sortie des écoles, que ce soit un gardien de la paix, un agent de sécurité ou un éducateur. Il faudra étudier quelles seront les mesures les plus judicieuses. Cela dit, il n'y a aucune recette miracle. Prenons l'exemple de détecteurs de métaux. Il ne faut pas nécessairement une arme, un couteau pour agresser voire tuer quelqu'un. De l'acide peut suffire. L'argument selon lequel des mesures supplémentaires transformeraient une école en lieu anxiogène ne me parle pas beaucoup. Plus ce sera sécurisé, moins il y aura de tétanisation."

On se souviendra aussi qu'en novembre 2015 en France, l'Ocam avait fixé son niveau de menace à son maximum (4), la ministre de l'Éducation Joëlle Milquet avait recommandé aux écoles de créer des "safe room". Comprenez : "des pièces de confinements où pourraient se réfugier élèves et professeur en cas d'attaque."

À ce stade, l’Ocam, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, maintient en Belgique, le niveau de la menace à 2, les services de renseignements et de sécurité n’en sont pas moins sur les charbons ardents.

L'idée de voir des militaires défiler aux abords des écoles ou d'installer des portiques de sécurité ne fait cependant pas l'unanimité dans le monde de l'école. "C'est déplorable de devoir en arriver là mais après ce qui s'est passé ce vendredi et ce qui est arrivé à Samuel Paty il y a trois ans, beaucoup de profs craignent de connaître le même sort. Avoir des détecteurs de métaux aux entrées des écoles pourrait être rassurant", estime Muriel Vigneron, responsable du SLFP Enseignement. Elle suggère également de former les enseignants à réagir en cas d'attaque. "Je ne suis pas certaine que les profs puissent réagir en cas d'attaque armée, peut-être qu'une formation en auto-défense serait utile, même si, encore une fois, c'est bien triste de devoir en arriver là". D'autres acteurs du monde de l'école, comme Elisabete Pessoa, président du syndicat Appel craignent qu'en agissant de la sorte, on "transforme les écoles en prisons." "On ne devrait pas avoir ce genre de problème. On ne devrait pas craindre pour notre vie, mais faut-il pour autant installer des portiques dans toutes les écoles comme aux Etats-Unis? Faut-il faire de nos écoles des aéroports? Je ne suis pas sûre que ça puisse réellement sécuriser les élèves et les professeurs. En plus, ça n'empêche pas d'agresser les professeurs en rue, à la sortie des cours. Ces mesures créeraient un climat lourd et pesant pour les élèves qui n'ont pas besoin de ça", estime-t-elle.

Un avis que partagent près de la moitié des personnes que la D a sondées via son site. "Un portique, ça se franchit, on ne va pas mettre un ou plusieurs vigile(s) armé(s) dans chaque école", note un lecteur. "Nous avons 10 ans de retard par rapport au USA. Effectivement nous devons imposer ce système de contrôle à tous les écoles et être plus sérieux dans le contrôle des comportements des élèves", estime, a contrario un autre votant.

S. Po. et Ma. Be.