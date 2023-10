Gaz, bois, pellets, mazout : comment les tarifs évoluent

Mazout : après une hausse, c’est le statu quo

Le prix du litre de mazout de chauffage reste stable ces derniers jours. Ce lundi, le prix officiel était de 1,04€ au litre. Un tarif qui n’a pas changé par rapport à la fin de la semaine passée, et les prix ont tendance à se stabiliser après une hausse des prix en début de semaine passée, quand on était repassé au-dessus de l’euro symbolique. Pour la suite, les différentes tensions géopolitiques pourraient avoir un impact sur le prix du baril de pétrole. Passer commande, c’est donc assurer une certaine sécurité.

Bois de chauffage : pensez aux achats en France ou en Ardenne !

Ces dernières semaines, un nouveau type d'achat transfrontalier se développe : l'achat de bois de chauffage en France. Il faut dire que le stère de bois se négocie outre-Quiévrain à environ 70 ou 80€ alors que le prix moyen atteint 127€ en Belgique ! "Il s'agit du prix moyen chez un grossiste, dans un marché concurrentiel, précise Ludovic Charloteaux, chargé de projet bois-énergie chez Valbiom. En passant par des achats en direct en Ardenne, il y a moyen de faire baisser fortement la facture."

Évidemment, cela demande un peu de temps et de logistique, mais cela peut vraiment valoir le coup. "La bonne nouvelle, c'est que le prix moyen chez les grossistes a légèrement diminué ces dernières semaines. On est revenu au tarif de septembre 2022 après des mois de hausse, mais on est toujours bien plus haut qu'avant la crise, quand un stère se négociait à environ 80 à 85€. Cette première baisse des prix s'explique la fin de la rue vers le bois et des stocks qui sont assez conséquents."

Pellets : une légère hausse ces dernières semaines

Le prix moyen pour un sac de 15kg de pellets est actuellement à hauteur de 7,35€. C'était 7,25€ en août dernier, mais les prix avaient grimpé jusqu'à 11,40€ en octobre 2022. Avant la crise, un sac de 15kg se vendait en moyenne à un peu plus de 5€. "Pour les pellets, il n'existe pas de marché parallèle, comme pour le bois. Le commerce est plus structuré et dépend d'autres secteurs, puisqu'on fabrique les granules de bois avec des déchets provenant de scieries, rappelle Ludovic Charloteaux. Dans ce cas, on peut craindre une hausse des prix vu le ralentissement du marché de la construction. Les scieries ont moins de travail et si la situation perdure, on peut craindre une hausse des prix quand les stocks seront entamés."

Gaz : même le conflit israélo-palestinien pourrait avoir un énorme impact

Depuis le 5 octobre, le prix du mégawattheure sur les marchés est passé d'environ 35€ à plus de 50€. On a déjà évoqué la fuite (accidentelle ou non) d'un gazoduc reliant la Finlande à l'Estonie, mais on peut aussi analyser une panique des marchés depuis l'embrasement du conflit israélo-palestinien. Pourquoi ? "Les traders agissent dans la peur et font augmenter les prix, note Damien Ernst, professeur à l'Université de Liège et spécialiste en énergie. Le risque, aujourd'hui, c'est que le Qatar mette la pression sur l'Europe en menaçant de stopper les exportations de gaz vers notre continent. C'est un danger qui existe et qui pourrait faire exploser les prix à nouveau."

Tout cela dans un contexte déjà tendu à cause de la guerre en Ukraine et du risque d'attaques sur les infrastructures énergétiques russes et ukrainiennes. "Ce qui se passe avec le conflit israélo-palestinien et les effets sur le prix du gaz n'a en fait rien de rationnel. Les prix augmentent alors qu'il n'y a pas de changement majeur au niveau de l'offre et de la demande. C'est la première fois que je vois cela."

À terme, deux scénarios cohabitent pour le moment. "Le premier, c'est que rien n'arrive avec le Qatar, et cela pourrait faire s'effondrer les prix. Mais si la crainte se réalise, on pourrait assister à une nouvelle explosion des prix, explique-t-il. Il est très difficile de savoir dans quel sens on va aller. Quoi qu'il en soit, ce sont plutôt les États-Unis qui détiennent les clés. L'Europe ne peut pas se permettre de se mettre le Qatar à dos. Mais les Américains peuvent se permettre de mener une guerre énergétique grâce à sa propre production."

La situation est donc à suivre de près, et c’est le moment de signer un contrat fixe, quitte à en signer un nouveau en cas d’une nouvelle chute des prix.

Thibaut Van Hoof