Israël-Palestine : les réseaux sociaux attisent le conflit !

Entre deux camps que tout oppose, chacun refusant de tendre la main à l’autre, le conflit risque en effet de s’éterniser. Et les sociétés-mères des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, TikTok et autres, se cachant hypocritement derrière le sacro-saint principe de la liberté d’expression, ont une lourde responsabilité dans l’escalade antisémite et islamophobe dans la société.

En s’obstinant à refuser de modérer de tels débats tout en laissant les lobbyistes de chaque camp véhiculer des fakenews et autres vidéos trompeuses, tantôt générées par des intelligences artificielles, tantôt exfiltrées du passé, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Shou Zi Chew et consorts entretiennent, dans leur tour d’ivoire, le conflit aux quatre coins de la planète. Une passivité qui avait déjà été largement critiquée durant le covid, lors de laquelle les réseaux sociaux avaient été envahis de fakenews de partisans antivax. Mais visiblement, ils n’ont rien appris de leurs erreurs.