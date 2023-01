Il tente de kidnapper l’employée du drive : les images de vidéosurveillance qui font froid dans le dos (VIDEO)

Surtout répandus dans les chaînes de fast-foods chez nous, les États-Unis sont très friands des “Drive”, dans les établissements Horeca. Le fait de pouvoir commander, payer et récupérer sa commande est très populaire au pays de l’Oncle Sam. Parfois aux dépens des employé(e) s, qui doivent de temps en temps composer avec la mauvaise humeur des automobilistes. Et plus rarement bien pire.