Taylor Schabusiness, 25 ans, y comparaissait en tant qu’accusée pour avoir, lors d’une folle escapade alimentée à la méthamphétamine un an plus tôt, attaqué, démembré et décapité son petit ami Shad Thyrion.

La jeune femme, de manière aussi soudaine que brutale, s’est jetée sur son propre avocat, Quinn Jolly, après que le juge chargé de l’affaire ait suggéré de repousser le procès de deux mois, le 15 mai en lieu et place du 6 mars.

Un report que l’accusée a mal vécu, se jettant littéralement sur son conseil, le frappant avec ses coudes et ses poignets menottés…