Vous utilisez un programme de traduction ? Méfiez-vous des quiproquos !

Popularisée cette année, l’intelligence artificielle à portée du grand public n’est pourtant pas récente : depuis des années, des logiciels de traduction sont utilisés, chaque jour, par des millions de personnes à travers le monde. Qu’il s’agisse de Google Translate, de Deepl, de Reverso, des algorithmes de traduction de Facebook et Twitter.

Certains l’utilisent sans méfiance, notamment sur les étiquettes de vêtements et autres modes d’emploi. Et cela peut mener à des quiproquos ridicules qui doivent faire peur aux linguistes et interprètes les plus aguerris pour lesquels rien ne remplacera un bon dictionnaire.

Voici quelques exemples d’erreurs de traduction que nous avons repérées récemment sur le web. C’est savoureux

1. La pauvre chienne du vétérinaire

Un vétérinaire se félicitait de l'arrivée d'une chienne... Mais la traduction Facebook est passée par là. ©Facebook

À la fin de l’année dernière, un vétérinaire belge se réjouissait de la future arrivée d’une nouvelle chienne destinée à être élevée pour devenir un chien d’assistance. Malheureusement, la traduction de Facebook est passée par là. Et la chienne en provenance des USA est devenue une salope des États-Unis…

2. La police aime bien nous nourrir en retour

La police fédérale aime nous nourrir en retour. ©Facebook

Il y a quelques semaines, la police fédérale avait lancé un appel à témoins concernant la disparition d’un certain William, du côté d’Embourg, en province de Liège. Quelques jours après, on apprenait une bonne nouvelle : William avait été retrouvé, en bonne santé.

De quoi donner le sourire. Tout comme la traduction automatique du message posté par la police fédérale. Facebook avait encore frappé. Le feedback avait été transformé en “Nourrir de retour.” Quoi de plus logique, en somme.

3. Des articles de ventilateurs vendus par l’Antwerp, et le FC Bruges

Les "Fan Items" proposés par l'Antwerp sont devenus des articles de ventilateur, une fois traduits par Google Chrome. ©Antwerp FC

Il y a quelque temps, à l’occasion d’un article sur les abonnements des équipes de football évoluant en Jupiler League, nous avons rencontré quelques traductions foireuses proposées, automatiquement, par Google Chrome. Parmi celles-ci, on notera que les articles destinés aux fans des clubs (écharpes, bonnets, maillots,…) sont devenus des articles de ventilateurs. Sans doute pour apporter un vent de fraîcheur sur notre Division 1.

Même topo pour le FC Bruges. ©FC Bruges

4. Les supporters de Genk sont des génies !

La traduction est quelque peu hasardeuse. ©Genk

La traduction la plus mignonne, mais néanmoins foireuse, provient du site du KRC Genk, traduite par Google Chrome. Un petit texte de Genk sur la loyauté de ses supporters a transformé le terme “Genkie (Genkois)” en Génie. Le reste de la traduction n’est pas non plus de première qualité

5. Un match de foot se joue en deux allumettes

Encore du football : avec le site du club de Courtrai qui, bien malgré lui, indique qu’il participera donc à 30 allumettes et non pas 30 rencontres durant la saison en cours.

Les 30 rencontres de Courtrai ne dureront pas plus d'une allumette chacune. Promis ! ©KVK Courtrai

6. Les fameux blocs de châle des canaris trudonnaires

On termine avec le foot avec une nouvelle traduction foireuse. Avec les écharpes de supporters trudonnaires qui deviennent de vulgaires blocs de châles. Comprenne qui pourra.

Les écharpes des supporters de Saint-Trond deviennent de simples blocs de châle. ©Saint-Trond

7. Une bonne omelette aux œufs

Il n’est pas rare, du côté de Bruxelles, d’observer des panneaux routiers bilingues. L’un d’eux, immortalisé en 2021, avait eu son petit succès. Au lieu d’Omleiding et son pendant français Déviation, le panneau affichait Omeltje-Omelette.