Envie de faire votre demande en mariage ou de simplement profiter d’un petit resto ? Il sera bientôt possible de le faire… depuis l’espace !

Ou à de très gros fortunés. Qui peuvent profiter d’une vue imprenable dans l’espace via, entre autres, les sociétés Space X d’Elon Musk, Virgin Galactic de Richard Branson ou encore Blue Origin de Jeff Bezos pour seulement quelques millions d'euros...

À lire aussi

Parmi les sociétés qui proposent de tels vols suborbitaux, figure Apoteosurprise, une société française fondée en 2006 par Nicolas Garreau, ingénieur aéronautique de formation, et s’est spécialisée dans la conception de demandes en mariage extravagantes. Elle entend proposer des repas en amoureux dans l’espace à partir de 2025, concocté par un chef étoilé. “À leur arrivée au spaceport, un pilote accueillera le couple et l’invitera à monter à bord d’une capsule spatiale sphérique et futuriste offrant confort et équipements de pointe, précise la société. Au centre de l’habitacle, une table sera élégamment dressée, à la façon des restaurants parisiens les plus raffinés. Les amoureux feront connaissance de StellarEmbrace, un robot doté d’une intelligence artificielle”

Pour arriver dans la stratosphère, point de fusée : les amoureux prendront place dans une cabine portée par un ballon gonflé à l’hélium. “La capsule pressurisée entamera alors deux heures de montée paisible, les immenses baies vitrées offrant sur 360° des vues à couper le souffle sur notre planète, à 35 km d’altitude. Le module spatial surplombera 99 % de l’atmosphère, permettant au couple de contempler la courbure de la Terre, son halo bleuté et l’obscurité totale de l’espace.”

À lire aussi

Une vue idéale, en toute intimité, qui devrait réunir les conditions idéales à une demande en mariage. Et qui a un coût non négligeable : il faudra que l’auteur débourse pas moins de 750.000 €… sans, évidemment, avoir l’assurance que sa demande en mariage soit acceptée par l’autre partie.

Reste à espérer que la société ait plus de chances que son dernier scénario : elle avait programmé la possibilité de faire des demandes en mariage devant le Titanic, à bord du fameux sous-marin Titan qui a implosé lors d’une plongée en juin dernier.