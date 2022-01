Entre janvier 2019 et novembre 2021, 107 départs de feux constatés dans des habitations coréennes étaient provoqués par des chats. C'est le chiffre étonnant qui ressort d'un rapport du Seoul Metropolitan Fire and Disaster Department (SMFDD), qui prend en charge les incendies et autres catastrophes dans la capitale sud-coréenne. Quatre personnes ont été blessées dans ces incendies et un peu plus de la moitié des propriétaires des animaux ont déclaré être à l'extérieur lorsque les incendies se sont déclenchés.

"Les incendies liés aux chats continuent de se produire", a déclaré Chung Gyo-chul, un responsable du département, dont les propos sont relayés par CNN. "Nous conseillons aux ménages ayant des animaux de compagnie de redoubler d'attention car le feu peut se propager largement lorsque personne n'est à la maison."

Les chats peuvent enclencher les cuisinières électriques en posant leurs pattes sur les boutons tactiles. Le département conseille donc aux propriétaires de chats de retirer les objets inflammables, comme les serviettes en papier, de la cuisinière.

De manière générale, les incendies liés à des animaux sont en hausse à Séoul, mais la plupart d'entre eux sont déclenchés par des chats. La Corée du Sud n'est d'ailleurs pas le seul pays concerné. L'American Humane Association, une asbl pour le bien-être et la sécurité des animaux, indique que les animaux domestiques sont responsables d'environ 1 000 incendies de maisons aux États-Unis chaque année.