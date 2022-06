Un match de football féminin au Chili suspendu à cause… d'un chien trop affectueux

Venu de nulle part, le chien s’est introduit sur la pelouse du stade La Granja, à Curicó, au Chili. L'arbitre s'est vu obligée d'interrompre temporairement la rencontre, le temps de faire sortir l'animal.

Les joueuses n'ont pas su résister à la boule de poils qui ne demandait qu'à se faire caresser. Le chien s'est avancé vers Christiane Endler, la capitaine de la Roja, puis s'est allongé sur le dos devant elle. Amusée, la gardienne a répondu favorablement à la demande de la bête.



Il a ensuite essayé de s'attirer les faveurs de l’arbitre. Non sans mal, Il a finalement été raccompagné en dehors du terrain.

Who let the dog out!?