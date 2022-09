Suisse: elle découvre un scorpion venimeux dans ses bagages au retour d'un voyage au Maroc

Une habitante de Zurich, en Suisse, a eu une surprise pour le moins effrayante après son retour d'un voyage au Maroc: elle a retrouvé dans ses bagages un scorpion vivant et hautement venimeux.

Après cette découverte, la femme a appelé les services de secours. Un policier lui a conseillé par téléphone de placer la valise dans la baignoire, car les scorpions ne peuvent pas grimper sur des surfaces glissantes. Un officier est arrivé sur les lieux et a pu capturer l'animal. C'était un Androctonus, qui est considéré comme l'une des espèces les plus toxiques au monde et tue plusieurs personnes chaque année. L'animal a depuis été confié à un spécialiste.