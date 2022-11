Un python birman a eu les yeux plus gros que le ventre et a avalé tout entier un alligator

Attention aux plus fragiles, ce qui va suivre risque de vous retourner l’estomac ! En effet, une équipe a pu autopsier un python birman mort qui avait avalé un alligator tout entier de presque deux mètres, selon le site LADbible.

Le corps du pauvre alligator, mort lui aussi, a pu être retiré dans un état presque parfait. Dans le monde animal, le python n’est pas un adversaire direct de l’alligator.

Un danger pour la faune

C’est la scientifique Rosie Moore qui a partagé sur sa page Instagram cet événement rare. Des personnes demandent que l’animal soit tué et la scientifique explique que les pythons birmans sont des espèces dites envahissantes et qu’elles constituent une réelle menace pour la faune locale.

Ces serpents, aussi impressionnants soient-ils, se reproduisent très vite et vivent longtemps. C’est un serpent non venimeux mais qui par sa mâchoire peut avaler tout et n’importe quoi. Rosie Moore déclare : "Ils ont envahi avec succès des zones écologiquement sensibles telles que le parc national des Everglades… Cela constitue une menace pour une variété d’animaux sauvages, en raison des larges préférences alimentaires des pythons".

Attention donc lors de vos promenades tropicales…