C'est dans la ville de Boudler que ces images ont été immortalisées. D'habitude les caméras nous montrent des ours se balader ou manger! Mais les animaux sont parfois curieux et cet ursidé en est la preuve vivante. Philipp Yates, le porte-parole du Boudler Open Space & Mountains Parks explique que sur les 508 images prises par une caméra, 400 sont des "selfies" d'un ours. Il ajoute en plaisantant: "Manifestement, l'ours cherchait le bon angle".

Sur la vidéo, on peut voir l'animal s'essayer à différentes positions. De gauche, de droite ou même de face!