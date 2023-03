Hélène a le don de communiquer avec les animaux, morts ou vivants : “J’ai parlé avec une oie morte depuis 60 ans”

À lire aussi

”J’ai suivi une formation chez une élève de Anna Evans et dès la première communication cela a été un coup de foudre. J’ai eu une connexion immédiate et je n’ai plus jamais réussi à arrêter”, débute Hélène Delepine à nos confrères de Paris Match Belgique. “Je m’en souviens encore comme si c’était hier, il s’agissait d’un petit bulldog français. Je le voyais partir du fond d’une allée vers son jardin, et j’ai réussi à décrire dans les moindres détails son environnement. Le mobilier, la rampe de l’escalier… Toutes les informations que j’ai données étaient justes”, poursuit l’experte animale.

Avec les années, les perceptions d’Hélène Delepine sont devenues de plus en plus précises. Très vite, le bouche à oreille a fait son effet, et aujourd’hui, elle ne manque pas de travail. “Je reçois toutes sortes de demandes, par exemple essayer de comprendre pourquoi le comportement d’un animal se met à changer soudainement, ou bien lorsqu’il arrive en fin de vie et que les propriétaires veulent son accord pour le laisser partir”.

Une photo et c’est tout

Pour travailler, Hélène a simplement besoin d’une photo de l’animal, de son nom et de ceux des propriétaires afin de le personnifier. Elle réalise chaque communication à distance et n’a jamais failli à sa tâche, même si certains animaux ont parfois plus de mal à se livrer comme elle nous le révèle. “Je transmets les messages tels que je les reçois et les personnes sont toujours touchées en plein cœur. ” Des messages qui proviennent parfois d’animaux qui ne sont plus là, depuis de nombreuses années. “Les informations sont toujours aussi précises même si l’animal est décédé. J’ai communiqué avec une oie qui était morte depuis plus de 60 ans. Une fois que vous êtes sorti de la matière, le temps n’existe plus. ” Lors de ces communications, tous les sens d’Hélène sont mis en alerte. “C’est comme un film, je vois et entends les choses. Il y a également un énorme ressenti, je sens par exemple dans mon corps la douleur d’un animal s’il est malade”.

Pour parvenir à des résultats, l’experte a besoin au minimum d’une heure. “Je dois me mettre en condition, me connecter, m’ancrer à la terre et j’écris tout ce que je vois”, nous révèle-t-elle avant de déplorer les nombreux “charlatans” qui tentent à leur manière d’exploiter ce filon et qui joue avec la crédulité des gens. “Il faut se méfier des personnes qui font beaucoup de publicités sur les réseaux sociaux. C’est de quoi dégoûter les gens et ternir cette profession. J’ai parfois à faire à des clients qui n’y croient pas et qui sont sceptiques. Dans ces cas-là, je demande à l’animal de me donner plus d’informations et très souvent je cloue le bec aux incrédules”.

Pour une séance, Hélène Delpine demande 50 euros, même si cela lui arrive souvent de travailler gratuitement lorsque les gens n’en ont pas les moyens. Elle a d’ailleurs déjà été amenée plus d’une fois à aider des vétérinaires, dans le cas par exemple où poser un diagnostic se révèle difficile. “C’est un outil merveilleux et aujourd’hui, je communique même avec des bébés, des personnes dans le coma ou des personnes handicapées”, conclut l’experte en communication.

Hélène Delepine possède son propre site internet à retrouver ici.