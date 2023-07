De jeunes chiots à la merci d'un ours affamé, mais tout ne se passe pas comme prévu pour le prédateur

Le 20 juin dernier, un ours affamé a repéré des chiots sans défense à l'extérieur d'une maison en Russie. Mais grâce au courage des autres chiens présents, qui n'ont pas hésité à intervenir et aboyer sur l'ours, le prédateur a été distrait, ce qui a donné aux chiots l'opportunité de se mettre à l'abri et au final d'avoir la vie sauve. Ne jamais sous-estimer le courage du meiller ami de l'Homme !