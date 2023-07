Cette loutre se montrerait agressive envers les surfeurs et serait même parfois capable de voler leurs planches. Raison pour laquelle l’animal est officiellement pourchassé par les autorités californiennes, qui souhaitent mettre un terme aux agissements de cette loutre dont on en sait plus grâce à plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Il s’agirait en effet d’une femelle de 5 ans qui aurait réalisé ses premiers méfaits à la fin du mois de juin. De jour en jour, cette loutre se montre de plus en plus audacieuse et agressive. Dans une vidéo publiée lundi sur Twitter, on peut voir la loutre de mer monter sur la planche d’un surfeur pris de panique qui tente en vain de retourner son longboard pour lui résister. Pas de quoi faire peur au mammifère s’accroche et commence à mordre l’objet en mousse.

Pour mettre fin au règne de la terreur de la femelle loutre, “une équipe […] formée à la capture et à la manipulation des loutres de mer, a été déployée pour tenter de la capturer et de la déplacer ailleurs”, a indiqué le département américain de la pêche et de la faune. Et ce, “en raison du risque croissant pour la sécurité publique”.