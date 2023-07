”Je suis en train de me faire dévorer vivant” : une autruche déguste un journaliste de France 2 en plein direct (vidéo)

”Je suis en train de me faire dévorer vivant. On est avec des autruches, vous les avez reconnues avec leur grand cou”, contextualise le journaliste avec humour. Un peu compliqué tout de même de ce concentrer dans ces conditions. “Bon, je vous rassure, pour l’instant le bec, ça ne fait pas mal. Ce qui peut faire mal en revanche, ça peut être les pattes. On va faire attention parce que ça peut être dangereux, elles peuvent être un peu agressives.”