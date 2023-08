Il tente de voler un vélo électrique, un chien de passage l’interrompt et lui demande des câlins : “Tu es le chien le plus cool que je connaisse…”

Avant de repartir avec ce vélo d’une valeur de 1.200 euros, on peut entendre sur les images l’homme parler au chien. “Tu es tellement cool. Tu es le chien le plus cool que je connaisse. Je t’aime aussi. Tu es un amour”, déclare le voleur visiblement tombé sous le charme de l’animal. La vidéo a fait le tour de la toile et a été vue des millions de fois. La police espère néanmoins retrouver le voleur grâce à ces images.