Un faucon lâche un serpent sur cette dame et la blesse grièvement : “Il m’a frappé au visage…”

Sans attendre, le volatile redescend vers la Texane pour récupérer son repas. “Il (le faucon, NdlR) est apparu aussi vite que le serpent”, raconte la pauvre victime avant de poursuivre, “Le faucon a attrapé le serpent qui était enroulé autour de mon bras et l’a tiré comme s’il allait l’emporter. Et lorsqu’il l’a fait, mon bras a été projeté en l’air. L’épervier a emporté mon bras et le serpent avec lui”. Après quelques instants de lutte, le serpent a pu être retiré.

La pauvre dame a été blessée par les serres du faucon au niveau du bras et souffre également de coupures et de graves contusions. Peggy explique qu’elle a été traumatisée par cette attaque et qu’elle n’en dort plus la nuit.