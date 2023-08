Sur les images capturées par la bodycam d’un des agents, publiées par l’agence Reuters, on voit l’animal paniqué agiter sa tête dans tous les sens. Les policiers lui adressent quelques mots et tentent de le camer avant de le libérer. “On va t’aider, mon pote. Attends. Ça va, mon garçon”, peut-on entendre sur la vidéo. Une fois le bocal enlevé, le raton laveur a pu déguerpir et retrouver sa liberté.

Une vidéo partagée par la police avec cette légende : “'Protéger et servir' a pris un sens un peu différent.”