La punaise diabolique et au moins une autre espèce de punaise puante ne sont pas originaires de l’État, mais sont devenues des espèces invasives à New Haven. Malgré leur réputation, les punaises puantes ne nuisent pas à l’homme, elles ne mordent pas et ne propagent pas de maladies. Leur nom vient d’une odeur nauséabonde qui se dégage lorsqu’une punaise est menacée ou blessée.

"Il s’agit d’un mécanisme de protection, de sorte que si elles sont attaquées par un oiseau, elles émettent cette forte odeur qui est nocive pour l’oiseau”, explique le DR Gale Ridge. Les experts recommandent de boucher les fissures et les crevasses des maisons pour les empêcher d’entrer, et de laisser des clous de girofle entre les fenêtres et les moustiquaires pour les repousser.